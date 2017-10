10 kerstsurvivaltips voor mama's Aangeboden door The Searchers

14u03 0 The Searchers Film Ho ho ho... horror! De kerstperiode is geweldig, tenzij... je een moeder bent en je veeleisende kids en dito (schoon)moeders de hele boel op stelten zetten. Maar halleluja: met onze tien tips loop jij tot ver na oudjaar met een brede smile rond.

1. Voorbereiding is alles. Nu Sinterklaas bijna overal kwistig met snoepgoed komt strooien, is het hét moment om jouw persoonlijke voorraad zoetigheid aan te leggen. Je kids verzamelen zoveel chocolade dat ze echt niet merken dat je hier en daar een fondant mannetje achteroverslaat. Ideaal voor die moeilijke momenten later in december.

2. Kerstshopping is fun. Echt. Toch als je het zo aanpakt: koop al je cadeautjes online in één internetsessie en besteed de geplande winkeldag heerlijk aan jezelf. Een massage, een gelaatsverzorging, een frisse coupe bij de kapper, een nieuwe outfit... Niemand die het hoeft te weten! Geeft iemand je een complimentje over je look, dan wimpel je dat uiteraard gespeeld bescheiden af.

3. Verwen jezelf met een cadeautje. Het wil toch lukken dat op de website waar je die coole puzzel voor zoonlief hebt gekocht, ook zalig zachte sjaals staan? Of dat de winkel die je moeders favoriete parfum verkoopt ook jouw lievelingsgeurtje in stock heeft? Dat is het lot. Plus: zo vermijd je nog hoge verzendkosten ook. Leg je presentje mooi verpakt onder de kerstboom. Als manlief een cadeautje vergeten is, bespaar je hem de gêne. Win-win-win!

4. Als de nood hoog is... is de fles wijn nabij! Verstop je favoriete wijntje of je lievelingsgin op een niet nader genoemde locatie. Kleine tip: de kast met poetsproducten komen ze vast nooit. Ga wel voor een pocketformaat: als je kinderen, je lieftallige echtgenoot of de rest van je gezelschap het écht bont maken, kom je alvast niet in de verleiding een hele fles tot op de bodem leeg te drinken.

5. Je uitsloven in de keuken? Hoeft niet! Bestel gewoon nu al je kerstmenu bij de beste traiteur uit de buurt. De dag zelf sluit je je op in de keuken met je favoriete magazine, rammel je wat met potten en pannen en doe je vooral heel goed alsof je druk bezig bent. Presenteer je vijf gangen op oma's servies en zelfs jouw soms wat al te kritische moeder smult mee van jouw homemade diner.

6. Om je diner nog meer homemade te laten lijken: laat je kinderen servetten vouwen, kerstmenu's stempelen en de tafel versieren. Oké, het decor wordt minder pinterestproof, maar je kids zijn een paar uur stil én je tafel oogt des te charmanter. Oh, leg óveral plastic als je ze aan het werk zet. Echt, je zal ons dankbaar zijn.

7. Maak je kinderen wijs dat Ed Sheeran, Oscar & The Wolf, Bazart of een artiest naar keuze kerstliedjes zingen. Hoef je tenminste niet on repeat naar 'Oh denneboom', 'Klink klokjes klingeling' of – god beware je – 'Jingle Bells' te luisteren. Plus: je geeft hen wat welkome muzikale bagage mee.

8. Koop voor iedereen de lelijkste kersttruien die je kunt vinden. Wat dacht je van eentje met een wollig, mollig en roodneuzig rendier voor je geliefde schoonmama? Reserveer voor jezelf een chique exemplaar. Jij straalt én hoeft je geen zorgen te maken over gesmos aan de kerstdis. Je hoeft de truien de komende 364 dagen toch niet te wassen.

9. Hou een spelletje 'Kindje Jezus onder de kerstboom'. De spelregels? Wie het langst zo stilletjes als een baby aan de voet van de den ligt, wint. Als je kinderen een béétje competitief zijn – en zijn ze dat niet allemaal? – dan ben jij de grote winnaar. De hoofdprijs? Toch minstens een kwartiertje rust...

10. Leg nú een datum vast om met je vriendinnen-mama's naar 'Bad Moms 2: A Bad Moms Christmas' te gaan kijken. Niets zo goed als een girls night om je zinnen te verzetten van het kerstgeweld thuis. En het wordt nog beter als je samen kunt lachen, gieren, brullen met een ondeugende comedy 'for adults only'. Wedden dat je nog ideetjes opdoet?

