10 jaar na de eerste film zijn 'Avatar' 2 en 3 eindelijk klaar (en de volgende verschijnt in 2020)

16 januari 2019

22u45

In 2009 verscheen de eerste 'Avatar'-film, die in totaal maar liefst 2,7 miljard (!) euro in het laatje bracht. Je zou denken dat er dan zo snel mogelijk een vervolg aan gebreid zou worden, maar niets was minder waar: pas een decennium later heeft regisseur James Cameron eindelijk het productieproces van de komende films afgerond.

Good things come to those who wait: ‘Avatar 2' en ‘Avatar 3' zijn volgens The Independent eindelijk afgewerkt. Het zal wel nog even duren voor ze in de zalen verschijnen: de release van nummer twee staat momenteel gepland voor 18 december 2020. ‘Avatar 3' volgt dan een jaar later in december 2021.

Zoe Saldana, Sam Worthington en and Sigourney Weaver zullen alvast terugkeren in de volgende films. Daarnaast werd ook acteur Cliff Curtis bevestigd als nieuwkomer.

10 jaar werken aan een film is geen uitzondering meer voor James Cameron, die ook verantwoordelijk is voor ‘Titanic’: het duurde even lang om de eerst ‘Avatar’-film te maken. En hij is nog niet klaar met de franchise: vorig jaar werd bekendgemaakt dat er in totaal vijf films op de planning staan. De laatste twee zijn echter nog niet helemaal zeker - vermoedelijk hangt veel af van hoe de komende sequels het doen aan de box office.