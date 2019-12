10 jaar na de eerste ‘Avatar’-film liggen er grootse plannen op tafel: maar liefst 4 vervolgfilms op komst MVO

18 december 2019

12u00 52 Film Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat ‘Avatar’ in de zalen verscheen. De veelbesproken prent van regisseur James Cameron, met Sam Worthington en Zoë Saldana in hoofdrollen, was een laaiend succes. Toch was er al die jaren geen vervolgfilm te bespeuren. Cameron maakt dat de komende jaren goed met maar liefst vier nieuwe ‘Avatar’-films.

Dat betekent echter niet dat het pad van ‘Avatar’ over rozen is gegaan. Cameron laat al sinds 2010 hints vallen over de toekomst van de franchise, maar die werden nooit concreet gemaakt. Zo had hij het over een reeks romans, en natuurlijk ook over talrijke vervolgfilms. Die laatste hebben nu éindelijk releasedata, maar ook die worden te pas en te onpas in de rondte geschoven. James’ originele plan was namelijk om in 2014 al met ‘Avatar 2' op de proppen te komen, maar die prent is nu pas in productie.

Disney

Binnenshuis heeft er dan ook heel wat gerommeld in 2019, maar geen nood, want dat werkt niet per se in het nadeel van James. Dit jaar werd productiehuis Fox - de originele eigenaar van de filmrechten - immers overgenomen door het alom bekende The Walt Disney Company, dat al even ambitieuze plannen heeft met de ‘Avatar’-franchise als Cameron zelf. In tegenstelling tot Fox, dat de laatste jaren worstelde met de portefeuille, heeft Disney genoeg centen op zak om die plannen werkelijkheid te maken.

Zo staan er bijvoorbeeld weer heel wat bouwplannen in de verschillende Disneyparken op de agenda. Denk maar aan attracties rond ‘Frozen’, ‘The Avengers’ en ‘Star Wars’. En laat ‘Avatar’ nu nét zo’n fantasierijke wereld hebben die zich perfect laat vertalen tot een kleurrijk pretpark.

Record verbroken

Maar daarnaast zijn er voor Disney nog redenen om ‘Avatar’ geen stille dood te laten sterven. Tien jaar lang was de film recordhouder in het wereldwijde box office, met een opbrengst van 2,78 miljard dollar. Dit jaar moest ‘Avatar’ echter onderdoen voor ‘Avengers: Endgame’, de laatste film in de Marvel-saga - nog zo’n goudhaantje van dezelfde studio. Een tweede ‘Avatar’-film (en een derde, vierde of vijfde) zal zo goed als zeker voor alweer een recordopbrengst zorgen.

(Lees verder onder de Tweet)

Voorsmaakje

In november kregen we dus eindelijk bevestiging: Cameron maakte via Twitter bekend dat de laatste opnamedag voor ‘Avatar 2' erop zat. Hij toonde ook een beeld van de set in Nieuw-Zeeland, dat hij een “eerste voorsmaakje” noemde. “Dit is een foto van de Sea Dragon”, schreef hij. “Een gigantisch moederschip dat verschillende zeevoertuigen kan dragen.”

Alle visuele effecten, waarom de film bekendstaat, worden achteraf nog met computertechnologie toegevoegd. Dat proces zal nog wat tijd in beslag nemen, want de eerstvolgende ‘Avatar’ mogen we pas in 2021 in de zalen verwachten.

Plot

In de hoofdrollen zien we opnieuw Jake Worthington en Zoe Saldana als respectievelijk Jake Sully en Neytiri. Jake is een mens die door middel van een synthetisch lichaam - een avatar - binnendringt in de mysterieuze wereld van Pandora. Zijn bedoeling was om de lokale bewoners, de Na’vi, te overtuigen om handelspartners van de Aarde te worden, maar in plaats daarvan werd hij verliefd en besliste hij om niet naar de Aarde terug te keren. Vervelend, gezien zijn soortgenoten zich uiteindelijk tégen de Na’vi keerden, en hen probeerden uit te roeien.

James Cameron bevestigde dat de Aardbewoners in ‘Avatar 2' ook de grote vijand van Pandora zullen blijven. Jake en Neytiri zijn nog altijd een koppel, en bovendien hebben ze een dochter van acht. Het gezin gaat op verkenning en maakt kennis met een onderwaterstam. Veel meer weten we nog niet over het plot van de film. Wel liet James vallen dat actrice Sigourney Weaver en acteur Stephen Lang zullen terugkeren, ook al stierven hun personages in de eerste prent.

That's a wrap, Na'vi Nation! 💙



It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek. 👀



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG Avatar(@ officialavatar) link

Kate Winslet & Vin Diesel

Verrassend genoeg vinden we ook Kate Winslet terug in de cast. “Zij speelt één van de Sea People”, legt Cameron uit. “Het volk dat in de zeeën van Pandora woont. Kate is heel enthousiast, haar enige eis was dat ze zélf al haar waterscènes wilde filmen, zonder stuntvrouw.”

Wat Kate’s deelname zo bijzonder maakt is dat ze sinds ‘Titanic’ nooit meer heeft samengewerkt met James. Ze was naar eigen zeggen erg bang om te verdrinken tijdens het filmen van haar scènes, en ze verklaarde zelfs: “Ik was op sommige momenten écht bang van James. Je zou het niet zeggen, maar hij heeft een rothumeur en een erg opvliegend karakter.”

Die verdrinkingsangst kwam ze volgens de regisseur te boven door erg hard te trainen. “Na een tijdje kon ze maar liefst zeven minuten lang haar adem inhouden. We konden het amper geloven.” Al dat water maakte de opnames er trouwens niet makkelijker op. “Als je water toevoegt aan eender welk probleem, wordt het erger”, aldus Cameron. “Het is één van de redenen dat de film zoveel vertraging opliep.”

Ook ‘Guardians Of The Galaxy’-ster Vin Diesel was aanwezig op de set, zo liet hij in april dit jaar weten via Instagram. “Ik was vooral blij dat ik weer met Zoë Saldana mocht werken, want haar ken ik al van mijn Marvel-familie.” Wat zijn rol precies is, is nog niet duidelijk. We weten alleen dat hij in minstens één van de nieuwe films zal opduiken.

Naast Kate en Vin zouden ook de voormalige ‘Game Of Thrones’-acteurs Oona Chaplin en Brendan Cowell een rol in ‘Avatar 2' te pakken hebben gekregen. Oona’s personage krijgt de naam Verang, en zij zou in alle vier van de resterende films haar opwachting maken.

Vijf films

‘Avatar 2' is dus eindelijk in de maak, maar ook een derde, vierde én vijfde film staan op de planning. Die is al een tijdje niet meer aangepast en we mogen er - voorzichtig - vanuit gaan dat het huidige schema dan ook toegepast zal worden. ‘Avatar 2' verschijnt op 18 december 2020, om op 22 december 2023 gevolgd te worden door ‘Avatar 3'. In december 2025 morgen we ons aan ‘Avatar 4' verwachten, om in 2027 af te sluiten met ‘Avatar 5'.