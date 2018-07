10 fantastische filmmomenten die eigenlijk niet in het script stonden Tine Kintaert

10 juli 2018

Er zijn zo van die momenten die een film onsterfelijk maken. Het monster dat in 'Alien' uit de buik van John Hurt barst bijvoorbeeld, of het projectielspuwen in 'The Exorcist'. Legendarische scènes, zeker als je weet dat ze helemaal niet in het script stonden. Wij zetten tien geweldige scènes op een rij die eigenlijk niet gespeeld waren.

1. The Wolf of Wall Street

Het moment waarop Matthew McConaughey in een vol restaurant begint te neuriën en op zijn borst te kloppen, is een van de meest opvallende scènes uit de film. Vooral de reactie van Leonardo DiCaprio, die gegeneerd wegzakt in zijn stoel, deed elke kijker grinniken. Een geniale zet van de schrijvers? Helemaal niet. Blijkbaar is het een standaard ritueel van McConaughey zelf: hij doet het om zich op te warmen op de set. DiCaprio zag het hem doen en vond het zo geweldig dat hij voorstelde om het in de film te stoppen.

2. Rocky IV

Sylvester Stallone is absoluut geen doetje op de set van zijn films: hij wil het allemaal zo echt mogelijk, en dat betekent dat er in 'Rocky IV' ook écht gevochten werd. Hij droeg tegenspeler Dolph Lundgren op om echt met hem te sparren, omdat hij dacht dat het goed materiaal zou opleveren. "Hou je niet in, probeer me echt knock-out te slaan", beval hij. Had hij beter niet gedaan, want een van de klappen die Lundgren hem verkocht kwam zo hard aan dat zijn hart tegen zijn borstkas aanknalde. De daaropvolgende zwelling was zo hevig dat Stallone vier dagen in het ziekenhuis moest bekomen.

3. Alien

De scène waarin de 'Xenomorph XX121' door de torso van acteur John Hurt barst, is een onsterfelijk filmmoment. En we kunnen je ook vertellen dat niemand verbaasder was door het gebeuren dan de acteurs zelf. In het script stond enkel 'het ding verschijnt', omdat de regisseur hun reacties zo waarheidsgetrouw mogelijk wilde vastleggen. De horror op hun gezichten als ze met bloed besproeid worden, is dus helemaal echt.

4. Fight Club

De klap op het oor die Edward Norton aan Brad Pitt gaf? Die zag de acteur totaal niet aankomen. In het script stond enkel een lichte tik op de schouder vermeld, maar regisseur David Fincher nam Norton net voor de scène apart en droeg hem op om er een fikse oorveeg van te maken.

5. The Exorcist

Tegenwoordig is de originele Exorcist-film een beetje een flauwe bedoening, maar in 1973 was het de engste prent die het publiek ooit gezien had. Vooral de scène waarin Regan een of ander groen goedje over acteur Jason Miller heenspuwt, vond een plekje in het collectieve geheugen. De verrassing op zijn besmeurde gezicht is overigens echt: hij dacht dat enkel zijn borst geraakt zou worden. Regisseur Friedkin nam op het laatste moment de beslissing om toch maar op zijn gelaat te mikken.

6. Willy Wonka & the Chocolate Factory

Deze verfilming van Roald Dahls boek zal altijd de meest legendarische blijven, en dat komt vooral door de geweldige acteerprestatie van wijlen Gene Wilder. De acteur zoog de rol ook voornamelijk uit zijn duim, vooral als er scènes met kinderen werden opgenomen. Regisseur Mel Stuart wilde immers 'kinderlijke verwondering' vastleggen, en Gene Wilder was een kei in het vermaken van zijn kleine collega's. Hun reacties zijn dus steeds echt.

7. The Omen

De scène waarin Damien en zijn moeder door een dierenpark rijden en het aan de stok krijgen met bavianen, is een van de spilmomenten van 'The Omen'. De beesten beseffen immers dat Damien de antichrist is en vallen de auto van de twee aan... die natuurlijk stilvalt. Of niet heel natuurlijk, want dat detail stond niet in het script vermeld. Actrice Lee Remick was blijkbaar niet zo'n heel goede chauffeur en liet de automatische wagen per ongeluk stilvallen.

8. The Blair Witch Project

In deze film is niet één scène spontaan: zowat de hele film is geïmproviseerd. De jonge acteurs kregen enkel een vage leidraad die ze moesten volgen en filmden het hele gebeuren ook zelf. Ze overlegden ook maar een keer per dag met regisseur, die hen voor de rest achterliet in een tent en langzaamaan hun rantsoen terugschroefde. Vervolgens joeg hij hen de stuipen op het lijf met vreemde geluiden en verschijningen. De vermoeide, doodsbange blikken? Die zijn allemaal echt. We kunnen alleen maar hopen dat de acteurs een flinke cheque gekregen hebben voor de prent.

9. Good Will Hunting

Robin Williams was een van die zeldzame acteurs die intuïtief wist hoe hij een scène beter kon maken en er op los improviseerde. Dat werd niet alleen duidelijk toen hij de geest van 'Aladdin' insprak - hij verzon zowat al zijn teksten ter plaatse - maar bleek ook uit 'Good Will Hunting'. Het verhaal over de flatulentie van zijn overleden vrouw zoog hij ter plekke uit zijn duim, en de reactie van Matt Damon is dan ook volkomen oprecht.

10. Casablanca

Het moment waarop de Fransen in Casablanca een volkslied van de nazi's onderbreken met de Marseillaise zorgde niet alleen bij de kijker voor tranen in de ogen. Als je goed kijkt, zie je dat de figuranten erg emotioneel zijn. Dat is omdat de film opgenomen werd in 1941, toen WOII nog maar net begonnen was. De meeste figuranten waren Europese mensen die gevlucht waren voor de nazi's, en het zingen van het Franse volklied kwam erg hard aan bij hen.