“Zonder Will Smith geen Zillion in ‘Bad Boys for Life’” SDE

21 januari 2020

12u00

Dat de personages Lowrey en Burnett in 'Bad Boys for Life' op een bepaald moment naar de discotheek trekken die de Zillion heet, dat is geen toeval. Maar dat die scène überhaupt in de film terechtkwam, dat hebben regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah te danken aan niemand minder dan hoofdrolspeler Will Smith, vertellen ze in HUMO.

“We hadden enkele extra draaidagen gevraagd om die discotheekscène in te blikken, maar de studio zei neen. ‘Knip die scène liever helemaal weg’, zeiden ze. Maar voor ons was die scène net heel belangrijk”, vertelt Adil El Arbi in HUMO. “Ze hebben ons uiteindelijk één draaidag gegeven: véél te weinig. Toen is Will tussenbeide gekomen: hij heeft ervoor gezorgd dat we voldoende tijd kregen om de hele sequentie fatsoenlijk in te blikken. Zonder Will Smith dus géén Zillion in ‘Bad Boys for Life’.”

Op de première van ‘Bad Boys for Life’ in Amsterdam toonden de regisseurs zich trouwens érg tevreden met het succesvolle openingsweekend dat ze achter de rug hadden. “Het betekent dat de deuren van Hollywood even wagenwijd open staan voor ons”, klonk het. “Dat we keuzestress hebben, dat ze ons heel veel films gaan aanbieden. Heel veel high profile projecten en dat we gaan moeten kiezen wat we gaan doen.” En dat is goed nieuws: “De grote baas van Sony heeft ons al een paar keer gemaild om te zeggen dat dit ongelofelijk is. Dat is goed voor Sony Pictures, maar ook voor ons. En hij zei: ‘De wereld ligt aan jullie voeten.’”

