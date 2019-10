“Zo slecht!”: Amerikaanse pers schiet met scherp op ‘The Laundromat’, de nieuwe film met Matthias Schoenaerts KD

03 oktober 2019

18u00 12 Film ‘The Laundromat’ moest de volgende prestigieuze stempel worden op het indrukwekkende Hollywood-visitekaartje van Matthias Schoenaerts, maar het draaide anders uit. De Amerikaanse pers is ronduit negatief over de Netflix-film. Op Rotten Tomatoes, dé site waar filmkritiek geplaatst wordt, haalt de prent een magere 5,45 op 10. “Zo slecht”, klinkt het uit monde van teleurgestelde critici. Al is er ook een lichtpuntje: ‘onze’ Matthias wordt nergens iets verweten, zijn acteerprestaties evenmin.

The Laundromat is een Amerikaanse satirische dramafilm in een regie van Steven Soderbergh. De film gaat over het Panama Papers-schandaal en is gebaseerd op het non-fictieboek ‘Secrecy World’ van journalist Jake Bernstein. De productie beschikt over een cast vol straffe namen bestaande uit onder meer Meryl Streep, Antonio Banderas, Jeffrey Wright en natuurlijk onze eigenste Matthias Schoenaerts.

Het verhaal van de film is simpel: een weduwe onderzoekt na een bootongeluk een geval van verzekeringsfraude en komt zo uit bij een mysterieuze, financiële organisatie. Het resultaat is, althans volgens de Amerikaanse critici, allesbehalve om over naar huis te schrijven. “Steven Soderbergh maakt er een boeltje van. Zijn filmvisie is troebel en de prent is niet samenhangend”, schrijft een Amerikaanse filmblogger. De keuze van de regisseur om de film op ware feiten te baseren maar wel te opteren voor fictieve personen (op enkele uitzonderingen na, nvdr.), wordt hem niet in dank afgenomen. “Jullie moeten maar denken dat het sprookjes zijn die echt gebeurd zijn”, sust het team achter de film. Maar volgens de teleurgestelde kijkers voelt de film in de verste verte niet als echt aan. Zelfs de acteerprestaties van een wereldster als drievuldig Oscar-winnares Meryl Streep kan het niveau nauwelijks opkrikken. “De film is een ramp in z’n geheel. Geef er je geld niet aan uit”, kopt CNN. BBC noemt het totaalplaatje “teleurstellend”, maar prijst wel de openingsscène van de prent.

Pijnlijke montage

De acteurs worden in de meeste kritieken buiten schot gehouden - een unicum - maar de rest van de film moet er wel aan geloven. Van de regie tot het script en van de montage tot het camerawerk. Elk detail wordt met argusogen bekeken. “De snelle veranderingen in beeldmontage zijn pijnlijk om naar te kijken en geen enkel onderdeel van de film is boeiend genoeg om de kijker enigszins te interesseren”, klinkt het ongemeen hard. Of ook: “De regisseur probeert de boosdoeners een menselijk gezicht te geven en vraagt tegelijkertijd om actie te ondernemen tegen dergelijke fraudeurs. Hypocriet, want ook hij heeft z'n voordeel gehaald uit het foute systeem.”

In tegenstelling tot ‘Red Sparrow’ en ‘Kursk’ wordt dit dus geen meesterwerk waar Matthias Schoenaerts mee kan pronken. Jammer, want de Vlaming staat - ondanks z'n sterrenstatus - natuurlijk niet elke dag naast Meryl Streep in de credits van een film. Hopelijk worden z’n aankomende projecten, waaronder ‘The Last Guard’, een film met de Zuid-Afrikaanse actrice Charlize Theron, beter gesmaakt.