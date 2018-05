'Will Tura, hoop doet leven' vanaf september in de zalen SD

07 mei 2018

17u53 130 Film Op 12 september komt 'Will Tura, hoop doet leven' in de zalen. De film schetst een beeld van Will Tura (77) als onvermoeibare werker die langzaam maar zeker naar de top is geklommen. De 'keizer van het Vlaamse lied' is erg gesteld op zijn privacy, maar toont nu voor het eerst zijn parcours. Eén met vallen en opstaan. Jan Decleir is de vertelstem van de prent.

Van het credo van zijn jongste broer, overleden in 1989, heeft Will zijn levensmotto gemaakt: hoop doet leven. Elke hit is een trede op de ladder geweest: ‘Eenzaam Zonder Jou’, ‘Vlaanderen mijn Land’, ‘Arme Joe’, ‘Het kan niet zijn’, ‘Ik mis je zo’ en ‘Alleen gaan’.

Het beschermen van zijn privacy is voor Will altijd een prioriteit geweest, maar voor de eerste keer wordt in deze film getoond dat zijn bestaan er een geweest is van vallen en opstaan. De ontmoetingen met Gilbert Bécaud, de muzikanten van Elvis Presley of de Rode Duivels zijn hem bijgebleven en vormden een inspiratiebron voor zijn composities en opnamen. Maar de gedachtewisseling tijdens de audiëntie met Koning Boudewijn ervaart hij nog steeds als een hoogtepunt.

De film laat de kijker op een onverwachte en verrassende manier kennis maken met Turas’ repertoire. De kijker krijgt fragmenten uit de concerten in Vorst nationaal te zien in combinatie met archiefbeelden uit zijn leven. Wat drijft Will Tura? Wie zijn de mensen die hem geholpen hebben in zijn carrière? Hoe kan iemand dit vak zestig jaar lang blijven uitoefenen? Hoe combineert hij werk en gezinsleven?

Jean Kluger die 50 jaar lang Wills’ producer en uitgever was, heeft Dominique Deruddere gevraagd om zijn visie over de artiest te verfilmen. Het resultaat is een compromisloos beeld van ’s mans rijk gevulde leven dat off screen wordt verteld door Jan Decleir die Will Tura 'speelt'. Geen seks en drugs, wel Rock & Roll: duizenden studio-uren, reizen, joggen, componeren, televisieopnamen en radioprogramma’s.

'Will Tura, hoop doet leven' gaat in première op het Filmfestival van Oostende op 8 september en komt vanaf 12 september in de filmzalen.