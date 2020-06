“We hebben jullie gemist”: Jan Verheyen trommelt bekende collega’s op om bioscopen te vullen BDB

24 juni 2020

12u00 1 Film Filmliefhebbers hebben 1 juli wellicht met een dikke stift omcirkeld in hun agenda. Op de eerste dag van de grote vakantie openen de bioscopen eindelijk opnieuw hun deuren. De bezoekers worden alvast verwelkomd met een persoonlijk filmpje van 17 Vlaamse acteurs en regisseurs. “We zijn zo blij dat alles weer op gang komt”, zegt initiatiefnemer Jan Verheyen.



Cinemabezoekers worden vanaf 1 juli welkom geheten door onder anderen Matteo Simoni, Veerle Baetens, Adil El Arbi en Jan Verheyen. De regisseur is de drijvende kracht achter het positieve filmpje. “Onze sector is zwaar getroffen door de coronacrisis”, vertelt hij. “Opnames lagen stil, bioscopen moesten de deuren sluiten... Kortom, de hele keten is getroffen. Er heerst onder collega’s dan ook een grote ongerustheid. Toch wou ik niet mee aan de klaagmuur gaan staan. Daarom wou ik op 1 juli uitpakken met een positieve en vrolijke boodschap. Om het publiek te bedanken dat ze opnieuw in de zaal zitten en zo onze sector ondersteunen.”

Verheyen slaagde erin om op korte tijd 17 collega’s op te trommelen om mee te werken aan de videoboodschap. “De draaidagen waren ontzettend fijn”, vervolgt hij. “Ook al ging het om een klein project, voor velen was het de eerste keer dat ze sinds de lockdown opnieuw op een set stonden. Er was make-up en een cateringtafel, dus het plaatje was compleet. (lacht) Uiteraard werden alle coronamaatregelen nageleefd. De schminkster droeg een mondmasker, handen werden voortdurend ontsmet en iedereen hield voldoende afstand. Maar desondanks was het een heel blij weerzien. Die oprechte vrolijkheid zie je ook in het filmpje. We zijn zo blij dat alles opnieuw op gang komt.”

Geen grote blockbusters

De videoboodschap zal vanaf 1 juli in zo goed als elke Vlaamse bioscoop te bekijken zijn. Of de zalen dan meteen zullen volstromen, blijft afwachten volgens Verheyen. “De cijfers in Nederland zijn wel bemoedigend. Daar vinden de mensen snel de weg terug naar de cinema”, vertelt de regisseur. “Maar het nadeel is dat er niet meteen grote blockbusters te zien zijn. Gaan mensen naar de bioscoop omdat ze de ervaring gemist hebben of om een specifieke kaskraker te zien? Dat wordt nog even afwachten. De eerste grote test wordt de première van de actiethriller ‘Tenet’ van Christopher Nolan eind juli. De weken erna neemt het aanbod ook verder toe en zeker in het najaar zitten we weer op een min of meer normale frequentie qua releases.”

Voorlopig laten de blockbusters dus nog even op zich wachten, maar dat wil niet zeggen dat een cinemabezoek op 1 juli niet de moeite waard is. “Drie aanraders zijn de Pixar-komedie ‘Onward’ en de horrorfilms ‘The Invisible Man’ en ‘The Hunt’”, besluit Verheyen. “Die laatste prent is ook heel actueel. De film gaat namelijk over rich white liberals die letterlijk op mensen jagen. De kans is groot dat ik die thriller op 1 juli nog eens op groot scherm ga bekijken, samen met vrienden. Want ja, ik heb de bioscoop gemist. Ik heb dan wel een klein zaaltje thuis met een beamer en cosy seats, maar die ervaring is toch niet helemaal dezelfde. Pintjes smaken nu eenmaal ook beter op café dan thuis, je kan het daarmee vergelijken.”

