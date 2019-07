“We hebben Beyoncé nooit op de set gezien”: wereldster werd met Photoshop op groepsfoto van ‘The Lion King' geplakt MVO

29 juli 2019

10u21 2 Film “Ik durf Beyoncé niet in de ogen kijken!”, liet Donald Glover, die de hoofdrol van Simba speelt in ‘The Lion King’, even geleden al optekenen. Vervelend, gezien de superster zijn romantische tegenspeelster is in de rol van Nala. Gelukkig voor Donald moest hij haar zelden onder ogen komen, want Beyoncé was amper op de set en werd zelfs met Photoshop op de groepsfoto geplakt.

Het oogt natuurlijk mooi, zo’n wereldberoemde zangeres tussen de cast, maar in werkelijkheid was Beyoncé amper te bespeuren in de studio van ‘The Lion King’. Haar entourage zorgde ervoor dat ze zo weinig mogelijk in contact moest komen met de andere acteurs. Zelfs haar stemopnames nam ze apart op, in plaats van in het bijzijn van haar tegenspelers. Voor het iconische duet ‘Can You Feel The Love Tonight’, zong ze haar eigen stukjes tekst in zonder dat Donald Glover haar wel degelijk ‘in de ogen moest kijken’.

“Iedereen was aanwezig voor de castfoto, maar zij niet”, legt John Oliver, die Zazu speelt, uit in de talkshow van Stephen Colbert. “Ze werd er achteraf ingeplakt. Er werd wel aangeduid waar ze zou moeten staan: dat was een stickertje met haar naam op, vlak naast mij! Ik was zelfs al geïntimideerd omdat ik wist dat Beyoncé naast mij op de foto zou staan, ook al was het nep.”

