Exclusief voor abonnees 기생물: Waarom ‘Parasite’ de beste film van het jaar is Celien Moors

11 februari 2020

00u00 0 Film Voor het eerst in 92 jaar gaat de Oscar voor Beste Film niét naar een Engelstalige film. Grote slokop werd niet oorlogsepos '1917', maar het Zuid-Koreaanse 'Parasite', een zwarte komedie vol maatschappijkritiek. Kenners hebben het onomwonden over "een historisch moment".

Wie het gisterochtend in Keulen hoorde donderen bij de naam Bong Joon-ho, moet niet beschaamd zijn - Zuid-Koreaanse films worden nu eenmaal niet wekelijks geprogrammeerd op de Vlaamse televisie. Cinefielen en bij uitbreiding de rest van Hollywood kenden de naam van de Zuid-Koreaanse regisseur intussen wél. Met 'Parasite' sleepte Bong eerder dit jaar al de Gouden Palm in Cannes en een Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film in de wacht, en ook eerdere films zoals 'Snowpiercer' deden stof opwaaien. Niet voor niets omschrijft VRT-filmkenner Ward Verrijcken hem als "de grootmeester, die enorm inventieve en leuke scenario's maakt".

Centraal in 'Parasite' staat sociale ongelijkheid: een arm, werkloos gezin - dat in de openingsscène het wifisignaal van de buren steelt om eten te bestellen - werkt zich met een aantal sluwe listen binnen als werknemers bij een rijke familie. In Zuid-Korea alleen gingen meer dan 10 miljoen mensen kijken, in ons land staat de teller sinds de release in september op 110.000 bezoekers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis