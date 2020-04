‘W817'-film wordt uitgesteld tot 2021 LOV

21 april 2020

08u20

Bron: MNM 10 Film Begin april mocht de enthousiaste cast van ‘W817' nog bekendmaken dat ze het doel van 50.000 verkochte tickets had behaald. Dat betekende dat de film er komt, maar de coronacrisis gooit - voor even - roet in het eten. Acteur Danny Timmermans kondigde dinsdagochtend op MNM aan dat de film uitgesteld wordt.

De voorwaarde om een ‘W817'-film te maken was duidelijk: 50.000 verkochte tickets, en hij komt er. Dat doel werd ook behaald. De opnames van de film waren aanvankelijk gepland voor mei 2020, met een intense voorbereiding in april. Door de verlenging van de coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om met de opnames van start te gaan zoals voorzien. De strakke planning is cruciaal om de film op tijd klaar te krijgen voor het fan-evenement in oktober. Daarom beslisten de makers bij Eyeworks en Kinepolis om de film een jaar uit te stellen tot 2021.

Fans hoeven zich geen zorgen te maken: de film komt er sowieso, én hun ticket blijft geldig. De gereserveerde tickets blijven behouden en overgezet naar volgend jaar. Iemand die een ticket had voor ‘8eraf!’ in Antwerpen op de eerste vrijdag van oktober kan dus volgend jaar op diezelfde vrijdag genieten van de film. Alle fans met een ticket zullen volgend jaar minstens vier maanden op voorhand automatisch een nieuwe reservatiebevestiging krijgen door Kinepolis.

