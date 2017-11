"Vrouwelijke superhelden als lustobjecten voorgesteld" Redactie

Er is stevige kritiek op de nieuwe actieprent 'Justice League' die sinds deze week in de bioscopen draait.

De prent die superhelden opvoert als Batman, Wonder Woman en The Flash zou, volgens critici, vrouwen uitbuiten. Het bewijs? De manier waarop de Amazones in beeld komen in deze film. "Een groot verschil met hoe die personages opgevoerd werden in de succesvolle film 'Wonder Woman'", klinkt het. "In die film dragen die vrouwen verhullende harnassen. In de nieuwe 'Justice League' lopen ze halfnaakt rond!' Dé reden hiervoor? "Wonder Woman werd geregisseerd door een vrouw (Patty Jenkins), Justice League door een man (Zack Snyder) en dus worden vrouwen daarin als lustobjecten gebruikt." De critici linken een en ander aan de recente seksschandalen in Hollywood. "Weinstein en al die anderen maakten het eerder al duidelijk: Hollywood is en blijft een mannenbastion waar vrouwen louter als seksspeeltjes worden gebruikt."

