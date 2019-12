‘Viva Boma’ al na een weekend best bezochte Vlaamse film van 2019 SDE

23 december 2019

14u42 0 Film De vierde film van FC De Kampioenen, ‘Viva Boma’, is nog maar sinds dit weekend in de zalen te zien, maar toch gingen al 131.500 betalende toeschouwers kijken. Daarmee is het nu al de best bezochte Vlaamse film van het jaar.

Na het eerste weekend staat het bezoekersaantal voor ‘Viva Boma’ op 131.500 betalende bezoekers en dat is een record. De film van Jan Verheyen is daarmee de best bezochte Vlaamse film van het jaar. De vorige film van FC De Kampioenen, ‘Kampioenen Forever’, wist na het eerste weekend ‘slechts’ zo'n 120.000 betalende toeschouwers te trekken.

In ‘Viva Boma' wordt Ronaldinho door Boma en Goedele klaargestoomd als nieuwe PDG van de ‘Boma Vleesindustrie NV’. Maar zijn hart ligt meer bij het voetbal – en bij Niki, zijn nieuwe vlam. Terwijl de Kampioenen een promotiestunt voorbereiden om de ‘Viva Boma’ worst te lanceren tijdens Aalst Carnaval, zien eeuwige vijanden Fernand en DDT hun kans schoon om de Kampioenen voorgoed uit te schakelen.