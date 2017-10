"Vijf minuten. Kom, zet me hier niet voor schut": opgenomen gesprek bewijst hoe intimiderend Hollywood-producer Weinstein te werk ging om actrices in bed te lokken Sven Van Malderen

Bron: Newyorker.com 0 Photo News Harvey Weinstein. Film "Kom in mijn kamer. Ik ga niets met je doen, ik beloof het. Ik zal je borsten niet meer aanraken. Zet me hier niet voor schut. Vijf minuten, meer vraag ik niet. Ik ben een beroemde kerel. Zet je vriendschap met mij niet op het spel voor vijf minuten." Een opgenomen gesprek bewijst hoe intimiderend Hollywood-producer Harvey Weinstein te werk ging om jonge vrouwen in zijn bed te lokken. Twee actrices en een werkneemster beschuldigen hem inmiddels van verkrachting, dertien andere dames bevestigen dat hij hen ooit lastiggevallen heeft.

Ambra Battilana Gutierrez leerde Weinstein twee jaar geleden kennen tijdens een receptie van de Broadway-show 'New York Spring Spectacular'. De finaliste van Miss Italië kreeg herhaaldelijk te horen dat ze op Mila Kunis leek. Toen ze naar zijn kantoor kwam om haar portfolio te laten zien, begon hij echter naar haar borsten te staren. Hij vroeg of ze echt waren, zou ze betast hebben en trachtte met zijn hand ook onder haar rok te komen. Pas nadat Ambra zich stevig verzet had, hield hij op. Weinstein stelde voor dat ze de volgende avond gratis naar 'Finding Neverland' zou komen kijken, een ander Broadway-stuk dat hij geproduceerd had.

In plaats daarvan trok Ambra echter naar de politie om klacht in te dienen. De speurders stelden voor dat ze toch nog eens met Weinstein zou afspreken, maar dan gewapend met afluisterapparatuur. Als ze hem dan een bekentenis kon ontlokken, zou hij hangen.

Zo gezegd, zo gedaan: ze spraken af aan de bar van het Tribeca Grand Hotel en Weinstein wilde inderdaad snel méér. Hij nam haar mee naar zijn kamer, waar het onderstaande gesprek zich ontspon.

- Stap mijn kamer binnen.

- Wat moeten we hier doen?

- Niets. Ik ga douchen. Intussen kun jij gewoon gaan zitten en iets drinken.

- Ik drink niet. Kan ik in de bar blijven wachten?

- Nee. Je moet nu binnengaan.

- Nee...

- Alstublieft?

- Nee, ik wil niet.

- Ik ga niets met je doen, beloofd.

- Ik weet het, maar het spijt me. Ik kan het niet. Gisteren was je nogal agressief tegen mij. Ik moet iemand eerst een beetje kennen alvorens hij me mag aanraken.

- Ik zal niets doen, alstublieft.

- Ik wil niet aangeraakt worden.

- Ik zweer dat ik dat niet zal doen. Kom gewoon naast me zitten. Zet me niet voor schut in het hotel waar ik altijd kom.

- Ik weet het, maar toch wil ik niet.

- Ga daar zitten. Alstublieft. Eén minuut, meer niet.

- Nee, ik doe het niet.

- Ga naar de badkamer.

- Alstublieft, ik wil niets doen.

- Ga naar de bad... Hey, kom hier. Luister naar mij.

- Ik wil naar beneden gaan.

- Ik ga niets doen, hierna zul je me nooit meer zien. Maar als je me voor schut zet in dit hotel...

- Dat doe ik niet, maar ik voel me hier niet goed bij.

- Liefje, maak geen ruzie met mij in de gang. Alstublieft. Ik ga niets doen, ik zweer het op het hoofd van mijn kinderen. Kom nu binnen. Ik ben een beroemde kerel.

- Ik voel me hier echt niet goed bij.

- Kom nu binnen. Eén minuutje. Je kan vertrekken wanneer die jongen met mijn jas komt.

- Waarom raakte je gisteren mijn borst aan?

- Dat ben ik gewend, kom nu binnen.

- Je bent dat gewend?

- Ja, kom binnen.

- Maar ik ben dat niet gewend.

- Ik zal het niet meer doen. Kom hier zitten. Een minuutje, alstublieft?

- Nee, ik wil niet.

- Als je dat nu doet, zal je... (onverstaanbaar). Ik beloof dat ik niets zal doen. De jongen is op komst.

- Ik weet het, maar gisteren was echt te veel voor mij.

- Ik zal je nooit meer lastigvallen. Vijf minuten. Zet onze vriendschap niet op het spel voor vijf minuten.

- Ik weet het, maar het is te veel voor mij. Ik kan het niet.

- Alstublieft, je maakt hier nogal een scène.

- Nee, maar ik wil vertrekken.

- Oké, dag. Bedankt.

Ronan Farrow kreeg als journalist van The New Yorker de volledige tape in handen. "Nog vóór dit gedeelte had Weinstein een hele resem actrices opgesomd wier carrière hij een duwtje in de rug gegeven had", klinkt het uit zijn mond. "Hij bood haar ook de hulp van een dialectcoach aan."

Uiteindelijk kwam er toch geen gerechtelijk staartje omdat smeuïge details uit het verleden van Ambra zelf opdoken. Zo was ze in 2010 bijvoorbeeld aanwezig op een van de befaamde Bunga Bunga-feestjes van Silvio Berlusconi en zou ze als tiener ook al een oudere Italiaanse zakenman seksueel in opspraak gebracht hebben.

"Maar er was echt geen reden om aan haar verhaal te twijfelen", stelt een bron dicht bij het onderzoek nu. "Er waren meer dan genoeg bewijzen. Het is een zaak die me kwaad maakte, zelfs meer dan ik voor mogelijk achtte. En ik zit nu toch al een hele tijd bij de politie."

Dat het zaakje wel degelijk stinkt, bewijzen de getuigenissen die nu massaal binnenstromen. Neem nu Asia Argento: de Italiaanse actrice werd naar eigen zeggen in 1997 verkracht, nadat Weinstein in zijn hotelkamer een massage van haar wilde. "Die avond blijft me achtervolgen. Als ik er nu op terugkijk, ben ik echt stom geweest. Ik kon hem niet tegenhouden omdat hij veel groter was. Het was een nachtmerrie. Op den duur deed ik alsof ik ervan genoot, in de hoop dat het dan sneller voorbij zou zijn."

Asia Argento.

Weinstein bleef haar in de maanden nadien contacteren en dure geschenken geven. "Ik gaf hem uiteindelijk zijn zin, we hadden dus ook seks met wederzijdse toestemming. Mijn film B. Monkey kwam bijna in de zalen. Als ik dat niet deed, vreesde ik dat hij mijn carrière kapot zou maken."

Geen loze woorden, blijkt uit het verhaal van Rosanna Arquette en Mira Sorvino. Beide actrices stormden in de jaren negentig naar de top, maar daar kwam een abrupt einde aan toen ze weigerden in te gaan op de avances van de beroemde producer.

Mira Sorvino.

Sorvino was in 1995 reclame aan het maken voor 'Mighty Aphrodite' -een film van Woody Allen- toen ze Weinstein tegen het lijf liep. Voor die rol zou ze zelfs een Oscar in de wacht slepen. "Hij begon mijn schouders te masseren toen we in een hotelkamer zaten op het filmfestival van Toronto", aldus de Amerikaanse. "Ik kon hem afwimpelen, maar enkele weken later stond hij plots rond middernacht voor de deur van mijn appartement. Ik maakte hem wijs dat mijn vriendje nog op komst was. Misschien zijn er nog andere factoren waarom ik sindsdien minder aan de bak kwam, maar volgens mij heeft hij toch een belangrijke rol gespeeld."

Voor Arquette liep het fout in het begin van de jaren negentig. Ze moest een script van de producer gaan ophalen in een restaurant in Beverly Hills, maar belandde al snel in zijn hotelkamer. Toen hij haar hand naar zijn penis in erectie wilde begeleiden, was de maat vol. "Maar daarna heeft hij mij het leven nog jarenlang zuur gemaakt."

Rosanna Arquette.

Naast Argento nemen ook Lucia Evans en een anonieme werkneemster het woord 'verkrachting' in de mond. Maar Weinstein zelf blijft alle beschuldigingen intussen afwimpelen. "Op een anonieme getuigenis kunnen we natuurlijk niet reageren", stelt zijn woordvoerster. "En wat de andere vrouwen betreft: mijnheer Weinstein is er altijd van uitgegaan dat die seks met wederzijdse toestemming gebeurd is."