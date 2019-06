“Vervolg op ‘Django Unchained’ in de maak” SD

04 juni 2019

Quentin Tarantino zou dan toch bezig zijn met een vervolg op zijn succesfilm 'Django Unchained' uit 2012. Dat meldt de website Collider. De film zou gebaseerd zijn op de stripreeks 'Django/Zorro' en zou geschreven worden door stand-up comedian Jerrod Carmichael.

In 2014 - nadat Sony gehackt werd en verschillende e-mails openbaar werden gemaakt - werd het ‘Django/Zorro’-project voor het eerst genoemd in een mailconversatie tussen regisseur Quentin Tarantino en het toenmalige hoofd van Sony, Amy Pascal. Verschillende bronnen hebben sindsdien bevestigd aan Collider dat de film effectief gemaakt zal worden en dat stand-up comedian Jerrod Carmichael aan het script werkt. In hoeverre Tarantino zelf betrokken is bij het project, is niet helemaal duidelijk. Er is dus geen officiële bevestiging of hij de film zal regisseren of enkel als producent zal figureren.

‘Django/Zorro’ zou gebaseerd zijn op de gelijknamige stripreeks en speelt zich enkele jaren na de gebeurtenissen in ‘Django Unchained’ af. Django is nog steeds een premiejager, die zijn vrouw Broomhilda in Chicago geld stuurt wanneer hij kan. Toevallig ontmoet hij de oudere Diego de la Vega - Zorro - en wordt gefascineerd door de man. Al snel wordt hij Diego’s ‘bodyguard’. De twee vertrekken al snel op missie om de plaatselijke bevolking uit de slavernij te bevrijden.

Of de sterrencast met Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio en Samuel L. Jackson terugkeert, is nog niet bekend.