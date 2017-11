'Verborgen Verlangen' haalt povere cijfers in de bioscoop TK

Bron: Mediahuis 0 RV Film 'Verborgen Verlangen', de romantische film met Astrid Coppens in de hoofdrol, kan maar weinig mensen overtuigen. Het openingsweekend lokte 12.500 mensen naar de bioscoop, ver onder de verwachtingen van Kinepolis.

Als je dan weet dat de speciale ladies nights en de genodigden van de première ook in dat bezoekersaantal zitten, kan je spreken van een tegenvallend resultaat. Isabelle Couvreur van Kinepolis Fim Distribution (KFD) laat weten dat ze niet erg blij zijn met de cijfers. "De bioscoopmarkt was de afgelopen dagen bijzonder kalm, maar achter dat excuus willen we ons niet verstoppen. Het ziet ernaar uit dat we met Verborgen Verlangen gegokt en verloren hebben. We gingen ervan uit dat een film met een celebrity zoals Astrid garant zou staan voor een grote opkomst, maar dat blijkt dus niet zo", klinkt het in Het Nieuwsblad.