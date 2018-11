‘Venom’ bracht meer geld binnen dan ‘Wonder Woman’, ondanks slechte reviews MVO

26 november 2018

15u48

Ondanks de vreselijke commentaar van critici, doet de film 'Venom' het bijzonder goed. Tom Hardy pakt het publiek in en overstijgt zo zelfs 'Wonder Woman', een prent die niets dan lovende kritiek kreeg.

‘Venom’ bracht wereldwijd al meer dan 822 miljoen dollar op, ofwel 724 miljoen euro. De buitenaardse Venom verscheen voor het eerst als schurk in ‘Spider-Man 3', maar was niet één van de bekendste personages uit de franchise. Met wat toegevoegde sterrenfactor van hoofdrol Tom Hardy, was dat probleem echter snel opgelost.

Na een recordbrekende openingsweek in oktober, deed ‘Venom’ het zowel in de VS als in Europa erg goed. ‘Wonder Woman’ (2017), een alom geprezen DC-film met Gal Gadot in de hoofdrol, strandde op zo’n 821 miljoen dollar (723 miljoen euro). Nog steeds een mooi bedrag, maar opvallend minder dan de film die al vanaf het begin met de grond gelijk gemaakt werd.

Critici noemden ‘Venom’ namelijk “zo slecht als ‘Catwoman’”, één van de meest beruchte slechte films die DC ooit maakte.