‘Twilight’-ster Robert Pattinson heeft nieuwe hoofdrol beet KD

21 maart 2019

13u29

Bron: Collider 0 Film Robert Pattinson (32) heeft een hoofdrol beet in de nieuwe film van ‘Dunkirk’-regisseur Christopher Nolan. Dat meldt Collider. Een titel voor de prent is er nog niet.

De film verschijnt in de zomer van 2020. John David Washington heeft eveneens een hoofdrol te pakken. Volgens bronnen wordt er binnenkort nog een vrouwelijke hoofdrol bekendgemaakt en zou er ook een oudere man een hoofdrol toebedeeld krijgen. Over wie het gaat, is niet duidelijk. Meer details over de film of de verhaallijn zijn er momenteel nog niet.