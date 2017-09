"Turkse film zal gemoederen doen oplaaien": mogelijk extra politiebewaking aan Kinepoliszalen FT

10u00

Bron: AD, VRT NWS & HBVL 0 Photo News & RV 'Kurtlar Vadisi: Vatan' gaat over de staatsgreep van vorig jaar in Turkije. De slechterik heeft alle trekken weg van Fethullah Gülen (links), grootste vijand van president Erdogan. Film In Kinepolis Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Luik loopt sinds gisteravond de Turkse film 'Kurtlar Vadisi: Vatan', een echte promoprent voor president Erdogan. De James Bond van Turkije neemt het op tegen de vijand, en opvallend: de slechterik lijkt als twee druppels water op Erdogans grootste tegenstander: Fethullah Gülen. Aan de filmzalen verwachten ze onrust. Onder meer in Hasselt komt er extra politiebewaking.

'Valley of the Wolves' of 'Vallei der Wolven'. Zo heet de Turkse actiefilm over de verijdelde staatsgreep vorig jaar. De trailer maakt het duidelijk: een groot gevaar van buitenaf bedreigt Turkije. "Vijanden die al eeuwenlang op een mogelijkheid wachten om het land van de Turken te bezetten, staan met een groot leger tegen de grens en wachten het bericht van de staatsgreep af", klinkt het. Een heldenverhaal, zo wordt de film genoemd, want de Turkse James Bond neemt het op tegen een scala vijanden. De vaderlandslievende Turken willen een coup koste wat kost verhinderen. (lees verder onder het videofragment)

Lees ook Turkije geeft negatief reisadvies voor Duitsland wegens "racisme"

Wat iedereen onmiddellijk opvalt, de slechterik lijkt verdomd goed op Fethullah Gülen. De geestelijke wordt samen met zijn beweging door de Turkse president Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de verijdelde staatsgreep in het land op 15 juli 2016. Tot de dag van vandaag ontkent Gülen echter elke betrokkenheid, maar zijn aanhangers vrezen dat de film opnieuw tot onrust kan leiden.

RV De slechterik in de film lijkt als twee druppels water op Gülen. Zijn aanhangers reageren bezorgd.

Referendum

Secretaris-generaal Özkan Yilmaz van Fedactio, de koepelorganisatie van verenigingen die bij Gülen aanleunen, zegt in Het Belang van Limburg dat hij inderdaad "vreest dat de spanningen binnen de Turkse gemeenschap weer zullen oplaaien". Nog volgens HBVL plant de politie alvast patrouilles voor en na de filmvertoningen in Hasselt.

"Na het referendum over de grondwetwijzigingen in Turkije was de rust teruggekeerd, maar deze film zal opnieuw olie op het vuur gooien", klinkt het nog bij Özkan Yilmaz. "Ik denk dat jongeren de zaal opgefokt zullen verlaten, vol gevoelens van vaderlandsliefde en nationalisme. Kwajongensstreken zijn dan goed mogelijk."

Nu al discussie

Ook in Nederland verwachten ze heibel. "Je ziet welk beeld er wordt neergezet: een grote vijand van buiten. Het maakt de druk op de Gülenbeweging nog groter, en die is al groot", zegt een Nederlandse Güleniste. Ook daar wordt het speciale 'spanningenteam' klaargestoomd om eventueel op te treden.



Op verschillende websites is alvast al discussie ontstaan. "Dit is een haatzaaiende propagandafilm, ik adviseer mensen niet te gaan. Het zal uit de hand lopen", zegt er één. "Blijf vooral thuis en bemoei je niet met Turkije", reageert een ander.