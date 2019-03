‘Toy Story’-acteur speelt mee in ‘Toy Story 4’ ondanks overlijden: “Niemand kan hem vervangen” KD

28 maart 2019

22u00

Film Acteur Don Rickets zal opnieuw te horen zijn als Mr. Potato Head in de vierde 'Toy Story'-film. Dat is merkwaardig, want de acteur overleed al in 2017, lang voor de opnames van de nieuwe prent.

Don Rickets had het contract voor de vierde film een tijd geleden al ondertekend, maar overleed voor de start van de opnames. Zijn familie smeekte Disney om de acteur niet te laten vervangen en er alles aan te doen om hem toch in de film te krijgen. “We gingen door 25 jaar aan ongebruikt materiaal van de vorige films en dingen die hij insprak voor de pretparken en videogames. Echt alles wat hij ooit heeft opgenomen hebben we beluisterd”, vertelt de regisseur van ‘Toy Story 4'. “Niemand kan hem vervangen.”