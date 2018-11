‘Toy Story 4’ stelt nog twee nieuwe personages voor in extra trailer KD

14 november 2018

21u33

Bron: Pixar 0 Film ‘Toy Story 4', het langverwachte vierde deel in de ‘Toy Story’-reeks, krijgt nog twee nieuwe personage, genaamd Ducky en Bunny. Eerder deze week werd ook al het nieuwe personage Forky voorgesteld.

Acht jaar na de laatste ‘Toy Story’-film komt Pixar met ‘Toy Story 4’ op de proppen. Woody, Buzz Lightyear en de andere personages gaan ook dit keer samen op roadtrip waarbij de bende weer doldwaze avonturen zal beleven. De nieuwe personages Ducky en Bunny worden ingesproken door Keegan-Michael Key en Jordan Peele. Wie hun rollen in de Vlaamse versie zal invullen, is nog niet bekend.

De regie van de film is in handen van Josh Cooley, de scenarioschrijver van ‘Inside Out’. Op de release van de animatiefilm is het wel nog even wachten. ‘Toy Story 4’ staat pas gepland voor de zomer van 2019.