‘Toy Story 4’ stelt nieuw personage voor in eerste trailer Redactie

12 november 2018

21u29

Bron: Pixar 0 Film ‘Toy Story 4', het langverwachte vierde deel in de ‘Toy Story’-reeks, krijgt een extra personage. Dat maakten de makers van de film vandaag bekend op Twitter.

Acht jaar na de laatste ‘Toy Story’-film komt Pixar met de eerste trailer voor ‘Toy Story 4’ op de proppen. Het filmpje toont Woody, Buzz Lightyear en de andere personages terwijl ze vrolijk in een cirkel dansen. Het nieuwe personage Forky danst gezellig mee, tot het stuk bestek plots in beeld komt. “Ik ben geen speelgoed, ik hoor hier niet”, schreeuwt Forky.

Samen met Woody en Buzz zal Forky mee op roadtrip gaan, waarbij de bende weer doldwaze avonturen zal beleven. De regie is ditmaal in handen van Josh Cooley, de scenarioschrijver van ‘Inside Out’. Op de release van de animatiefilm is het wel nog even wachten. ‘Toy Story 4’ staat pas gepland voor de zomer van 2019.

Summer 2019. #ToyStory4 pic.twitter.com/jown2per0u Toy Story 4(@ toystory) link