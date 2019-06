‘Toy Story 4' haalt monsterscore van 100% op Rotten Tomatoes: “Deze raakt je recht in het hart” MVO

14 juni 2019

16u05 10 Film Niet alle vervolgfilms zijn even goed, maar ‘Toy Story’ scheert na vier prenten nog altijd hoge toppen. De Disneyfilm krijgt op Rotten Tomatoes een week voor de release zelfs een score van 100%.

Rotten Tomatoes is een website die films rangschikt volgens beoordelingen van professionele critici en van gewone fans. Er wordt een gemiddelde genomen van hun beoordelingen, en daarop wordt de score gebaseerd. Voorlopig kregen enkel journalisten, dus filmcritici, de kans om de prent te gaan bekijken, maar die zijn alvast érg lovend.

Zakdoekjes

Niet alleen zijn ze laaiend enthousiast over hoe “hartverwarmend mooi” de film is, maar ook wordt de laatste film in de franchise geprezen vanwege de verhaallijn. Sommigen gaan zelfs zo ver om die “geniaal” te noemen. “De film is even emotioneel als grappig, deze keer”, klinkt het. “Dus breng je zakdoekjes maar mee, want deze raakt je recht in het hart.”

Afscheid

Tom Hanks, die de stem van Woody insprak in elke ‘Toy Story’-film van de voorbij twintig jaar, verklaarde al dat hij zich moest afwenden van zijn mede-acteurs terwijl hij zijn laatste scènes opnam. “Anders zou ik tranen met tuiten gehuild hebben”, meent hij. “Ik wilde er niet bij stilstaan dat ik voor de allerlaatste keer Woody mocht zijn.”

Wereldrecord

‘Toy Story 4' is goed onderweg om de meest succesvolle box office-openingsdag van een animatiefilm aller tijden te halen. Experts voorspellen dat het huidige record, dat dankzij ‘The Incredibles 2’ op 182 miljoen dollar staat, door de speelgoedfiguurtjes verbroken zal worden.

‘Toy Story 4' speelt vanaf 26 juni in de Vlaamse zalen, slechts enkele dagen nadat de film in première gaat in de Verenigde Staten.