‘Torpedo’ licht tipje van de sluier op met eerste affiche KD

24 juli 2019

13u49 0 Film Nog drie maanden en dan komt de Vlaamse film ‘Torpedo’ in de zalen. Om potentiële kijkers nu al te prikkelen, stellen de makers van de film nu al de affiche voor. Daarop prijken heel wat grote namen, met centraal in de hoofdrol Koen De Bouw. Ook Ella-June Henrard en Joren Seldeslachts hebben een aanzienlijke rol in het oorlogsdrama.

De film speelt zich af in 1943. Een bende Vlaamse rebellen krijgt een geheime opdracht. Ze moeten met een gekaapte Duitse U-Boot van Congo naar de Verenigde Staten varen met aan boord iets waarmee de geallieerden de oorlog wel eens zouden kunnen winnen.

‘Torpedo’ is de debuutfilm van Sven Huybrechts met in de belangrijkste hoofdrollen Koen De Bouw, Ella-June Henrard, Joren Seldeslachts, Gilles De Schryver, Bert Haelvoet, Stefan Perceval, Sven De Ridder, Robrecht Vanden Thoren en Vic De Wachter. De film verschijnt op 23 oktober 2019 in de zalen.