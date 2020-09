“Tom Hardy gaat Daniel Craig vervangen als James Bond” MVO

19 september 2020

18u13 7 Film De Britse acteur Tom Hardy (43) zou Daniel Craig gaan vervangen als de nieuwe James Bond. Craig zal in ‘No Time To Die’ voor de laatste keer te zien zijn als 007.

The Vulcan Reporter beweert dat Hardy de rol in juni kreeg aangeboden, na een succesvolle auditie. Tom is ook bij de gokkantoren de wereldwijde favoriet om Daniel op te volgen. “Normaal gezien zou het nieuws al wereldkundig gemaakt zijn”, schrijft de lokale krant. “Maar vanwege de coronacrisis is de release van de voorlopig laatste Bondfilm uitgesteld tot november. De aankondiging van Hardy moet wachten tot daarna.”

“We hebben de laatste 24 uur een enorme stijging gezien in de populariteit van Tom Hardy”, klinkt het bij de gokkantoren. “Dat doet ons vermoeden dat de app eindelijk uit de mouw is en dat we binnenkort een nieuwe Bond mogen verwelkomen.”

Er doen al maanden geruchten de ronde over wie nu de nieuwe 007 wordt. Onder andere Tom Hiddleston werd genoemd, maar ook Idris Elba. Een tijd lang werd zelf vermoed dat een vrouw het zou overnemen, maar dat werd ontkracht door de filmmakers.