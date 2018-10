'Thuis’-acteur Raf Jansen stelt vriendin voor op première ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’ CD

21 oktober 2018

16u13 1 Film De Sint is in het land. Niet fysiek, maar wel op het witte doek. Zondagnamiddag ging in Kinepolis Antwerpen de film ‘Sinterklaas en de Wakkere Nachten’ in première. ‘Thuis’-acteur Raf Jansen verscheen voor het eerst op de rode loper met zijn vriendin Anneleen.

“We zijn al een jaar een koppel en nog steeds heel gelukkig en dolverliefd”, vertelt Raf Jansen. De twee kennen elkaar al van in hun jeugdjaren. Het koppel genoot met volle teugen van de nieuwe Sinterklaasfilm, ookal komt de goedheiligman officieel pas langs bij de kindjes op 6 december.

“Een sinterklaasfilm kan maar heel kort in de bioscoop lopen, dus zijn we genoodzaakt om deze al anderhalve maand op voorhand uit te brengen want na 6 december gaat niemand meer kijken”, klinkt het bij filmdistributeur KFD. Al had dat wel tot gevolg dat de Sint en zijn roetpieten niet aanwezig waren op hun eigen première. “Die zitten nog in Spanje en komen pas op 17 november met de stoomboot aan in Antwerpen.”

De aanwezige BV’s en hun kindjes liggen er alvast niet wakker van. Al valt het wel veel ouders op dat Sinterklaas elk jaar vroeger komt. “En dat terwijl het buiten nog zo’n mooi weer is, dus we zijn nog niet echt in de stemming”, zegt Gunther Levi. “Maar voor de kinderen is zo’n film niet verwarrend. Ze leven er nu al volop naar toe.”

