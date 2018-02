'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' grote slokop op de Bafta's Redactie

18 februari 2018

22u34

Bron: Belga 1 Film 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' van regisseur Martin McDonagh is de grote slokop geworden bij de 71ste editie van de Bafta's, de Britse film- en televisieprijzen. De Amerikaans-Britse co-productie kon vijf van de negen nominaties verzilveren en haalde onder meer de hoofdprijs binnen. Favoriet 'The Shape of Water' van Guillermo del Toro haalde maar drie maskers binnen.

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' gaat over een moeder die druk zet op de autoriteiten om de onopgeloste moord op haar dochter op te helderen. Het misdaaddrama schreef met 'beste film', 'beste Britse film' en 'beste originele scenario' een aantal belangrijke categorieën op zijn naam. Bovendien haalde Frances McDormand voor haar rol in 'Three Billboards' de award voor beste actrice binnen, Sam Rockwell haalde het in de categorie 'beste mannelijke bijrol'.

In de categorie beste film moest 'Three Billboards' het opnemen tegen 'Call Me By Your Name' (Luca Guadagnino), 'Darkest Hour' (Joe Wright), 'Dunkirk' (Christopher Nolan) en 'The Shape of Water' (Guillermo del Toro). Die laatste film was met maar liefst twaalf nominaties dé favoriet, maar de film bemachtigde slechts drie prijzen. Naast het masker voor beste regisseur voor Guillermo del Toro gaat het nog om twee minder belangrijke categorieën: beste originele muziek en beste productieontwerp.

Andere belangrijke winnaars zijn Gary Oldman (beste acteur voor zijn rol in 'Darkest Hour',) Daniel Kaluuya (publieksprijs voor de rijzende ster), Allison Janney (beste vrouwelijke bijrol voor 'I, Tonya'), 'Coco' (beste animatiefilm) en 'I Am Not Your Negro' (beste documentaire).

Het was tot slot nog uitkijken naar de categorie beste niet-Engelstalige film, die dit jaar ook een Belgisch tintje had. 'Loveless', de Belgisch-Russische co-productie van de Russische regisseur Andrej Zvyagintsev, greep echter naast het masker. De prent, die mee geproduceerd werd door het bedrijf Films du Fleuve van de broers Dardenne, moest de duimen leggen tegen de Zuid-Koreaanse thriller 'The Handmaiden' van Park Chan-wook.