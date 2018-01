'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri': alles wat u moet weten over de grote Golden Globes-winnaar MVO

'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' cast. Film 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' viel serieus in de prijzen tijdens de Golden Globes, maar veel Vlamingen zullen echter nog nooit van de prent gehoord hebben. Dit is alles wat u moet weten over deze Oscarfavoriet.

'Thee Billboards' is een zwarte misdaadkomedie, geschreven en geregisseerd door Martin McDonagh. De cast bestaat onder anderen uit Frances McDormand, die een Golden Globe won voor haar hoofdrol, en Sam Rockwell, die eveneens een Globe mee naar huis mocht nemen voor zijn bijrol in de film. Daarnaast zien we ook Woody Harrelson, John Hawkes, Peter Dinklage en Lucas Hedges aan het werk.

Verkrachtingszaak

Frances McDormand speelt Mildred, een gescheiden moeder die om de gruwelijke dood van haar dochter Angela rouwt. Het meisje werd verkracht en vermoord. Bitter over het gebrek aan vooruitgang in het onderzoek, huurt ze drie grote aanplakborden naast een weg in de buurt van haar huis. Daarop laat ze affiches met 'verkracht terwijl ze aan het sterven was', 'nog steeds geen arrestatie' en 'hoe komt dat, commissaris Willoughby?' aanbrengen. Haar actie veroorzaakt heel wat ophef in het kleine stadje, zeker omdat Willoughby aan terminale pancreaskanker lijdt. Maar Mildred en haar depressieve zoon Robbie houden voet bij stuk.

Populariteit

De film werd met open armen ontvangen door het Amerikaanse publiek. Critici waren in de wolken over het scenario, de regie en de acteerprestaties. En dan vooral die van McDormand, Harrelson en Rockwell. Hij werd door het Amerikaanse Filminstituut bekroond met een plaats in de top 10 van beste films van het jaar. Op de Golden Globes ging 'Three Billboards' met de begeerde titel Beste Film aan de haal en ook met die voor Beste Scenario. Daarnaast ontving de film ook nominaties in de categorieën Beste Regie en Beste Originele Soundtrack.

Release

In de VS is de film al te zien sinds 10 november 2017. Daarom heeft de prent daar al enige bekendheid verworven voor het awardseizoen van start ging. In België is de film echter pas vanaf 10 januari dit jaar in de zalen te bekijken, en in het VK moet men zelfs nog twee dagen langer wachten. Een aanrader voor deze winter.

De Golden Globes zijn elk jaar opnieuw een goede indicatie voor wie er met de Oscars zal gaan lopen. Maar daarvoor is het nog wachten tot 4 maart.