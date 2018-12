'The Wizard of Oz' is de invloedrijkste film aller tijden Joep Engels

03 december 2018

09u08

Over smaak kunnen we blijven discussiëren, maar het échte belang van een film hangt af van het aantal keren dat andere films ernaar verwijzen. Of dat bedachten twee wiskundigen van de universiteit van Turijn toch. Zij voerden een onderzoek naar de invloedrijkste film ter wereld en kwamen uit bij Judy Garland.

Lijsten over de belangrijkste films aller tijden worden meestal aangevoerd door klassiekers als ‘Citizen Kane’ of ‘The Godfather’. Maar de film die de meeste invloed heeft gehad op andere werken, staat daar zelden op. Geen enkele film wordt zo vaak aangehaald als ‘The Wizard of Oz’, het sprookjesverhaal met Judy Garland uit 1939.

De bestaande lijsten over invloedrijke films zijn niet objectief, schrijven data-analisten van de universiteit van Turijn in het online vakblad Applied Network Science. Ze zijn gebaseerd op hun opbrengsten, op publieksenquêtes of het oordeel van recensenten. Maar of een film een kaskraker wordt, hangt erg af van de mode van zijn tijd en de gebruikte marketingtechnieken. En die oordelen zijn natuurlijk helemaal subjectief.

IMDb

De Italianen pakten het in hun onderzoek daarom wiskundiger aan met een netwerkanalyse. Daarvoor maakten ze gebruik van een databank, de IMDb (Internet Movie Database), met daarin 47.000 films. Daar zitten niet alleen gegevens in als jaar en land van uitgave, namen van de regisseur en de belangrijkste acteurs, maar ook alle referenties: verwijzingen naar eerdere films alsook het aantal keer dat de film in latere werken terugkomt. Dat kan een liedje zijn of een bekende uitspraak ('You talking to me?'), maar ook een nagevolgde stijlvorm, zoals de raamvertelling uit ‘Citizen Kane’.

In de analyse telde de computer niet alleen het aantal referenties, maar ze gaf ook elke verwijzing een weegfactor mee. Als een uitspraak terugkwam in een invloedrijke film, telde die referentie zwaarder mee. En zo kwam ‘The Wizard of Oz’ als winnaar bovendrijven, gevolgd door ‘Star Wars’ en ‘Psycho’.