"The Square" pakt zes prijzen op European Film Awards LVA

00u09

Bron: Belga 0 EPA Ruben Ostlund Film De film "The Square" van de Zweedse regisseur Ruben Ostlund heeft gisteren zes prijzen in de wacht gesleept op de 30ste editie van de European Film Awards in Berlijn. "The Square" ging onder meer met de prijs voor Beste Europese film lopen. Eerder won Ostlund met de langspeelfilm ook al de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes.

"The Square" vertelt het verhaal van de conservator van een museum voor hedendaagse kunst die een tentoonstelling over tolerantie en solidariteit voorbereidt, maar aan het wankelen gaat wanneer zijn telefoon en portefeuille gestolen worden terwijl hij een vrouw te hulp schiet. De langspeelfilm - de Zweedse inzending voor de Oscars - kreeg ook de prijs voor Beste Regisseur, Beste Scenarioschrijver, Beste Acteur (Claes Bang), Beste Komedie en Beste Europese decorbouwer.

AFP Claes Bang

De prijs voor Beste Actrice ging dan weer naar de Hongaarse Alexandra Borbély voor haar rol in "On Body and Soul" van Ildikó Enyedi. Die van Best Montage is weggelegd voor de Franse Oscarinzending "120 battements par minute" van Robin Campillo. Onder meer nog een Belgische coproductie - via het productiehuis van de broers Dardenne, Les Films du Fleuve - kon rekenen op een beeldje: "Loveless" van de Rus Andrey Zvyagintsev won in de categorie Beste Camerawerk.

AFP Alexandra Borbély

Beste komedie

De Belgische producties "King of the Belgians" met Peter Van den Begin en geregisseerd door het Belgisch-Amerikaanse stel Peter Brosens-Jessica Woodworth, en "Vincent" van Christophe van Rompaey waren genomineerd als Beste Komedie, maar moesten dus de duimen leggen voor "The Square".

Beste Animatiefilm

Ook in de categorie Beste Animatiefilm was België vertegenwoordigd met de coproductie "Zombillenium" van het Franse duo Alexis Ducord en Arthur de Pins. In die categorie ging het beeldje uiteindelijk naar "Loving Vincent" van de Poolse Dorota Kobiela en de Brit Hugh Welchman.

Johan Heldenbergh en Veerle Baetens

Een laatste Belgische noot kwam er van Johan Heldenbergh en Veerle Baetens, die tijdens het evenement "If I needed You" brachten, een nummer uit hun succesvolle film "The Broken Circle Breakdown" van Felix Van Groeningen. De film was in 2013 bij de EFA's genomineerd in verschillende categorieën. Baetens won zelfs de prijs voor Beste Actrice.

AFP Johan Heldenbergh, Veerle Baetens en Bjorn Eriksson