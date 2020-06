‘The Racer’ met Matteo Simoni en Louis Talpe krijgt trailer en releasedatum LOV

18 juni 2020

07u55 0 Film Koersliefhebbers hebben eindelijk iets om naar uit te kijken. De langverwachte film ‘The Racer’ met Louis Talpe en Matteo Simoni in de hoofdrollen, zal vanaf 9 september in de bioscoop te zien zijn. We krijgen ook meteen de eerste beelden te zien.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

The Racer vertelt het verhaal van een wielerknecht tijdens de Tour de France van 1998, die de geschiedenisboeken is ingegaan als de ‘Tour du Dopage’. De openingsritten van de Tour verhuizen naar Ierland. De Belgische wielrenner Dom Chabol, bijna aan het einde van zijn carrière, is één van de beste meesterknechten van de afgelopen 20 jaar in de Tour. Het is een zware stiel, vol opofferingen – tempo maken, de kopman uit de wind zetten en ervoor zorgen dat hij als eerste over de streep komt – en zelf voor de overwinning gaan is geen optie. Maar Dom koestert in het geheim een verlangen om de gele trui te dragen, slechts één keer voor het einde van zijn carrière.

‘The Racer’ is een Ierse productie, het Vlaamse productiehuis Caviar is aan boord als Vlaamse coproducent. Naast een heleboel Vlamingen in de crew zijn de hoofdrollen voor Louis Talpe en Matteo Simoni.