'The Old Guard' met Matthias Schoenaerts wereldwijd best bekeken film op Netflix

14 juli 2020

07u07 0 Film ‘The Old Guard’, de nieuwe Netflix-film met Matthias Schoenaerts, doet het goed op het platform. In ons land is het de best bekeken prent en ook in andere landen zoals Frankrijk, de VS en het VK staat hij steevast in de top 10.

Hoewel hij volgens regisseur Michaël Roskam ooit de rol van Batman in ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ afwees - die ging uiteindelijk naar Ben Affleck - heeft Schoenaerts nu toch zijn weg naar de superheldenfims gevonden. In ‘The Old Guard’ is hij een onsterfelijke soldaat die zijn krachten gebruikt om de wereld een betere plek te maken. Zijn tegenspeelster, Charlize Theron, was vol lof over zijn acteerwerk: “Hij is zo getalenteerd, ik wilde al een hele tijd met hem samenwerken en deze film was daar de perfecte gelegenheid voor.”

Over het algemeen krijgt ‘The Old Guard’ ook groen licht van filmcritici. De film wordt gezien als ‘vers bloed’ in de superheldensector. Variety, Collider en The Hollywood Reporter zijn bijvoorbeeld helemaal fan.

Vervolg

Is dit Schoenaerts’ grote doorbraak? Een sequel lijkt in ieder geval aan de orde, gezien het open einde van de film. Regisseur Gina Prince-Bythewood ziet dat alvast zitten. “Dit verhaal kan het best verteld worden in drie films”, droomt ze luidop van haar eigen trilogie. “Maar het valt af te wachten of het publiek dat wil.”

Het zou best wel eens kunnen, want volgens Schoenaerts staat ‘The Old Guard’ op nummer 1 in 89 van de 93 Netflix-landen. Dat nieuws deelde hij via Instagram. Dat betekent dat het gaat om een wereldwijd succesverhaal. Of Schoenaerts al getekend heeft voor mogelijke vervolgfilms is nog niet bekend.