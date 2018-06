‘The Nun’ wordt de griezeligste horrorfilm van het jaar: dit zijn de eerste beelden avh

14 juni 2018

06u07 102 Film Horrorfans van over de hele wereld keken reikhalzend uit naar de eerste trailer van ‘The Nun’, een van de griezeligste horrorfilms van het jaar. En hier is hij eindelijk.

In 2016 maakten we in ‘The Conjuring 2’ kennis met de griezeligste non ooit en op 12 september is ze terug! En als de film even eng wordt als de trailer, zitten we er goed voor.

Het verhaal begint wanneer een jonge non zich van het leven berooft in een abdij in Roemenië. Een priester en een leerlinge worden naar het Vaticaan gestuurd om de zaak te onderzoeken, maar daar worden ze geconfronteerd met de demonische non waar we allemaal zo bang van zijn.

James Wan, een van de beste horrormakers ter wereld, heeft de film mee geproduceerd. Eerder regisseerde hij al ‘Saw’, ‘Insidious’ en ‘The Conjuring’, maar nu liet hij de regie over aan de jonge regisseur Corin Hardy. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Demian Bichir (‘The Hateful Eight’), Taissa Farmiga (‘American Horror Story’) en Jonas Bloquet (‘Elle’).

‘The Nun’ verschijnt op 12 september in de Belgische zalen.