‘The Mustang’ met Matthias Schoenaerts wordt nu al getipt voor de Oscars MVO

13 maart 2019

14u53 0 Film In de VS zijn de eerste persvisies van ‘The Mustang' met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol achter de rug, en het regent lof voor de Belgische acteur. De film wordt nu zelfs al getipt voor de Oscars.

In ‘The Mustang’ speelt Matthias de gevangene Roman Coleman, die de opdracht krijgt een wilde mustang te temmen voor de verkoop. Hij zit al een tijdje vast in het Northern Nevada Correction Center omdat hij zich enkel kan uitdrukken via geweld. Hoewel hij er eerst moeite mee heeft om het dier naar zijn hand te zetten, herkent hij zichzelf in het wilde gedrag van de mustang. “Een poëtisch gevangenisdrama over een man en zijn paard”, schrijft IndieWire.

“De acteerprestatie van Schoenaerts is intens”, zo schrijft Slant Magazine. “De film werpt een harde blik op extreme mannelijke schuldgevoelens en het helingsproces.”

Rolling Stone doet er nog een schepje bovenop, en meent dat de prent zo goed als zeker in aanmerking zal komen voor de Oscars van 2020. “Het is een sensationeel, gevoelig drama en de prestatie van Schoenaerts is onvergetelijk en hartverscheurend.”

En ook de Los Angeles Times heeft iets met onze landgenoot. “Het is een combinatie van genres die niet bij elkaar lijken te passen, maar ze gaan samen dankzij het buitengewone acteerwerk van Schoenaerts.”

Op Rotten Tomatoes scoort de film voorlopig een rating van 100%, nadat de eerste reviews langzaam maar zeker ook daar binnenlopen. Vanaf deze week vrijdag opent de film in de Amerikaanse zalen voor het grote publiek.