‘The Matrix’ keert terug voor een vierde deel, mét Keanu Reeves Redactie

21 augustus 2019

08u42 0 Film Goed nieuws voor alle fans van de hitfilm ‘The Matrix’. De kaskraker keert terug op het witte doek voor een vierde deel met Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss wederom in hun respectievelijke rollen als Neo en Trinity. Lana Wachowski zal de rolprent opnieuw produceren.

Warner Bros. Pictures brengt de nieuwe Matrix-film uit. “We zijn ongelooflijk bij dat Lana weer ‘The Matrix’ gaat doen”, zegt Toby Emmerich, directeur van de filmstudio, tegen Variety. “Lana is een echte visionair en we zijn dolblij dat ze dit nieuwe hoofdstuk in het ‘The Matrix’-universum gaat schrijven en produceren.”



De drie voorgaande films, ‘The Matrix’, ‘The Matrix Reloaded’ en ‘The Matrix Revolutions’, hebben samen ruim 1,6 miljard dollar opgebracht. Alle drie werden ook geschreven en geproduceerd door Wachowski en hadden Reeves en Mos in de hoofdrollen.



De film moet in 2020 in productie gaan.