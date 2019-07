‘The Lion King’ wordt dé film van de zomer DBJ

11 juli 2019

00u00 0 Film Dinsdagavond vond in Hollywood de première plaats van 'The Lion King', de liveactionversie van de Disney-klassieker uit 1994. Hoewel er nog geen recensies gepubliceerd mogen worden, zijn de reacties van de internationale filmcritici bijna unaniem lovend. Dé filmhit van de zomer lijkt een feit. Hakuna matata!

'The Lion King' komt bij ons pas volgende week woensdag in de zalen, maar de Amerikaanse pers kreeg al een visie in de nacht van dinsdag op woensdag. Vooral over de visuele effecten raakten de kenners achteraf niet uitgepraat. "Verbluffend", "vernieuwend" en "het gaat de manier waarop we naar films kijken voor altijd veranderen", klonk het op sociale media.

Grotere rol voor Beyoncé

Ook Beyoncé (37), die in de film de stem van de leeuwin Nala inspreekt, kreeg felicitaties. "Haar rol is groter dan die van Nala in de originele versie en dat gaat haar perfect af. Wanneer zij en Donald Glover (alias rapper Childish Gambino, die de rol van Simba inspreekt, red.) hun strot openzetten, word je even stil", stond er onder meer te lezen in de reacties. Beyoncé nam naar aanleiding van de film ook het album 'The Lion King: The Gift' op, dat op 19 juli verschijnt. Haar eerste single 'Spirit' werd gisteren voorgesteld en is ook te horen in de film. Queen B verscheen op de perspremière trouwens met haar dochtertje Blue Ivy (7), allebei in een outfit van Alexander McQueen.