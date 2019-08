‘The Lion King’ op één na meest succesvolle film aller tijden in België MVO

21 augustus 2019

13u14

Bron: Disney 12 Film De live action-film ‘The Lion King’ haalde sinds zijn release in België al maar liefst 1.240.500 bezoekers naar de bioscoop.

Dat zorgt ervoor dat de film ondertussen in de lijst van de meest succesvolle films aller tijden in België is beland. Simba en zijn maatjes hebben zomaar de tweede plaats veroverd. Ook domineert ‘The Lion King’ nog steeds de Belgische box office na meer dan één maand exploitatie.

De best bezochte film ooit in ons land is nog altijd ‘Titanic’ uit 1997.