'The Lion King' lauw ontvangen bij critici, maar waanzinnig populair bij publiek: "Het is eerder een documentaire"

17 juli 2019

14u00 1 Film Vanaf vandaag kunnen we in Vlaanderen eindelijk naar de langverwachte live action-versie van ‘The Lion King’ gaan kijken. Die wordt door critici echter redelijk lauw ontvangen. Op Rotten Tomatoes scoort de prent slechts 59%. Dat neemt niet weg dat het grote publiek wél razend enthousiast is.

Hoewel ‘The Lion King’ dé grote film van de zomer belooft te worden, loopt niet iedereen even warm voor Simba en zijn vriendjes. Met name omdat de perfect uitgewerkte CGI-computertechnologie - die trouwens 250 miljoen dollar heeft gekost - een beetje té goed gelukt is. “Er is geen emotie te bespeuren op de gezichten van deze levensechte dieren. Het lijkt eerder op een natuurdocumentaire, tot ze beginnen te spreken. De tekenfilm was daarin véél leuker”, staat er te lezen op Rotten Tomatoes, de site die beoordelingen van filmcritici verzamelt en die omzet in een score. Met 59% ligt die enorm laag voor één van de grootste blockbusters van het moment. “Het is wel mooi, maar dramatisch bizar”, vult een andere recensent aan. Katie Walsh, topcriticus bij Tribune, gaat zelfs nog een stapje verder: “Een stelletje grote katten is niét geschikt om ‘Hamlet’ te acteren. Hoe gek het ook is dat ik dat nog moet vertellen.”

Zombies

Indiewire vat het destructief samen: “Met misschien als uitzondering ‘Cinderella’ uit 2015, zijn alle Disney-remakes zwakke echo’s van hun geanimeerde voorgangers. Maar ‘The Lion King’ is zelfs geen echo, het is een verloedering. Met zombie-achtige digitale klonen van de originele personages.” US Weekly gaat akkoord: “Hoewel de technologie erop vooruit is gegaan, draagt het niets bij aan deze film. De personages zien er helemaal niet meer zo leuk uit terwijl ze liedjes zingen. Het zegt veel dat alleen ‘The Circle Of Life’ nog kippenvel veroorzaakt, omdat dat nummer niet zichtbaar door een personage wordt gezongen.” Vulture beaamt: “Zoölogische correctheid alom, en dat was misschien ook de bedoeling, maar de personages zingen en dansen nog steeds, alleen hebben ze nu geen expressie, en dat is héél bevreemdend.”

En tot slot nog een doodsteek van The Wrap: “Dit is geen ‘realisme’, het is létterlijk zoals de realiteit. Dit is hoe het eruit zou zien als de gebeurtenissen uit een Disneyfilm in het echt zouden gebeuren. Soms is dat fascinerend, vaak is het lachwekkend, en soms - wanneer er een fotorealistisch dier voor je neus sterft terwijl zijn enige kind om hem rouwt - is het op het randje van grotesk.”

Nostalgie en sterrenstof

Toegegeven, wat critici zeggen zal weinig tot geen invloed hebben op de gigantische opkomst die voor ‘The Lion King’ wordt verwacht. De combinatie van Disney-nostalgie, de sterrenfactor van Beyoncé en de perfect uitgewerkte computertechnologie zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat zowat elke bioscoopbezoekers deze zomer een kijkje gaat nemen. Het maakt niet uit of de film bijzonder goed of net verschrikkelijk slecht is, deze Disney-safari trekt zonder enige twijfel naar de top 10 van het wereldwijde box office. Bovendien zijn de eerste reacties van het gewone publiek wél erg lovend. “Ik huilde toen ik klein was, en nu huilde ik opnieuw”, klinkt het op sociale media. Een iconische Disneyfilm als deze stuurt kijkers namelijk terug naar de zorgeloze momenten van hun kindertijd, en roept al positieve emoties op nog voor je nog maar één seconde van de prent hebt gezien.

Hype

Daarnaast is er nog de enorme hype die heerst rond het hele gebeuren: Beyoncé ontmoet Meghan Markle op de rode loper van de première, Disneyland Parijs staat volledig in het teken van de film en voert zelfs de bijhorende musical terug op, de afbeelding van baby-Simba (bewust zo schattig gemaakt dat het bijna pijn doet) ging al vanaf de eerste seconde viraal op sociale media. En voor ons land: wie vanavond naar het Q Beach House in Oostende trekt kan daar gratis komen meezingen met de grootste hits uit de film tijdens het sing-along-event. Kortom, zelfs als je het had gewild, kon je er niet omheen. Ondertussen is deze specifieke Disney-remake uitgemond in zo'n hype dat je hem gewoon gezien moét hebben.

Geen primeur

Dat critici heel anders over een film denken dan het grote publiek, is absoluut geen primeur. Het gebeurde vorig jaar ook al bij ‘Bohemian Rhapsody’, de biografische film over Freddie Mercury, die losjes omsprong met de feiten, maar wél slim inspeelde op het hart van elke Queen-fan. De film werd afgebrand door recensenten, maar op handen gedragen door de gewone bioscoopganger. Het leverde hoofdrolspeler Rami Malek trouwens een Oscar op. En over de Oscars gesproken: Marvel-film ‘Black Panther’ was zó populair dat de Academy niet anders kon dan de prent enkele nominaties te geven, ook al was er nog nooit eerder een superheldenfilm in aanmerking gekomen.

Ook ‘Venom’, de spin-off van ‘Spider-Man’ met Tom Hardy in de hoofdrol, werd afgemaakt door critici. Dat weerhield het griezelige monstertje er echter niet van om het publiek in te palmen. Vandaag is er een vervolgfilm met dezelfde acteurs in de maak. Wat niet wegneemt dat bepaalde kritieken volledig terecht waren, maar wel nog maar eens aantoont dat de gewone kijker het uiteindelijk voor het zeggen heeft.