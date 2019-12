‘The Favourite’ vestigt record bij Europese Oscars met 8 prijzen Redactie

09 december 2019

Bron: AD 0 Film Het komische kostuumdrama ‘The Favourite’ van regisseur Yorgos Lanthimos is vanavond in Berlijn de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Europese versie van de Oscars: The European Film Award.

De Brits geproduceerde film, met Olivia Colman (‘The Crown’) in de hoofdrol, won in acht categorieën en vestigde daarmee een record. De film versloeg onder meer de Spaanse inzending ‘Pain and Glory’ van Pedro Almodóvar en het omstreden ‘J’accuse’ van Roman Polanski die niet naar Duitsland was gekomen.



Nieuwe beschuldigingen over een verkrachting in de jaren 70 van een jonge actrice leidde tot een oproep van vooral Franse filmmakers om de vier nominaties voor ‘J’accuse’ te annuleren. De Europese Film Academy gaf echter geen krimp. Wat ook niet nodig was aangezien de laatste film van Polanski geen enkele prijs won.



Zoals verwacht won de Engelse Olivia Colman, die eerder dit jaar bij de Oscars in Hollywood en op het Filmfestival van Venetië was bekroond, de onderscheiding als Beste Actrice voor haar tragikomische vertolking van koningin Anne (1665-1714). Maar de hoofdrolspeelster moest verstek laten gaan en sprak een ultrakorte videoboodschap uit. Hetzelfde deed Antonio Banderas, uitgeroepen tot Beste Acteur voor ‘Pain and Glory’ waarin hij een alter ego van regisseur Pedro Almodóvar speelt. Hij had theaterverplichtingen in Spanje.

Oeuvreprijs

De Franse actrice Juliette Binoche, bekroond met een oeuvreprijs, was wel naar Berlijn gekomen. Uit handen van regisseur Claire Denis kreeg zij haar onderscheiding.



Behalve haar kwaliteiten als actrice prees de cineaste, wier garderobe op het vliegveld van Parijs was achtergebleven, Binoche ook om haar kookkunst, kwaliteiten als tuinier en haar roekeloze rijgedrag. Binoche bedankte in haar acceptatiespeech iedereen met wie zij had gewerkt.



Niet alleen haar regisseurs, tegenspelers en producenten, maar ook de kindermeisjes die zij door haar verplichtingen op de filmsets in de loop der jaren heeft versleten. “Ik ken al hun namen’’, liet zij weten.



In haar toespraak verwees zij naar de huidige deplorabele staat van de wereld, waar filmmakers zich in hun werk meer bewust van moeten zijn. “Dat is onze verantwoordelijkheid als kunstenaars.”

De belangrijkste prijzen van het EFA-gala:

Beste Film: ‘The Favourite’

Beste Komedie: ‘The Favourite’

Beste Animatiefilm: ‘Bunuel in the lambyrinth of the Turtles’

Beste Regisseur: Yorgos Lanthimos (‘The Favourite’)

Beste Actrice: Olivia Colman (‘The Favourite’)

Beste Acteur: Antonio Banderas (‘Pain and Glory’)

Beste Europese Ontdekking: ‘Les Miserables’ (Frankrijk)

Beste Documentaire: ‘For Sama’

Beste Scenario: Celine Sciamma (‘Portrait d’un jeune fille en feu’)

Beste Camera: Robbie Ryan (‘The Favourite’)

Beste Production Design: Antoxon Gomez (‘Pain and Glory’)

Beste Montage: Yorgos Mavropsariis (‘The Favourite’)

Beste Kostuums: Sandy Powell (‘The Favourite’)

Beste Haar en Makeup: Nadia Stacey (‘The Favourite’)

Beste Muziek: John Gurtler (‘System Crasher’)

Beste Geluid: Eduardo Esquide (‘A Twelve Year Night’)

Beste Visuele Effecten: Martin Zibell (‘About Endlessness’)

Beste tv-serie: ‘Babylon Berlin’



European Life Achievement Award: Juliette Binoche

EFA Lifetime Achievement Award: Werner Herzog

Young Audience Award: Vechtmeisje

Publieksprijs: Cold War (Polen)

Bekijk hier de trailer van ‘The Favourite’ met Olivia Colman, Emma Stone en Rachel Weisz.