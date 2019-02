‘The Favourite’ grote winnaar van de BAFTA’s, ‘Roma’ wint beste film ttr lva

10 februari 2019

23u03

Bron: anp, belga 0 Film ‘Roma’ van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron heeft vandaag de BAFTA voor de beste film gewonnen. De door Netflix geproduceerde film had zeven nominaties voor de belangrijkste Britse filmprijzen in de wacht gesleept.

In zijn film ‘Roma’ geeft Cuaron een intens en ontroerend beeld van het leven van een huishoudster tijdens de politieke onrust in het Mexico van de jaren zeventig. Cuaron ging naar huis met de BAFTA voor de beste film.

‘The Favourite’ won de meeste prijzen vandaag: de award voor beste productieontwerp, best make-up & haarstijl, beste originele scenario en beste kostuumontwerp. Het drama van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos werd maar liefst twaalf keer genomineerd.



De Britse Olivia Colman won dan weer de prijs voor beste actrice, voor haar rol in ‘The Favourite’. Daarin speelt ze de Britse koningin Anne, in het begin van de achttiende eeuw. Andere genomineerden in deze categorie waren Glenn Close (‘The Wife’), Lady Gaga (‘A Star Is Born’), Melissa McCarthy (‘Can You Ever Forgive Me?’) en Viola Davis (‘Widows’).

Rami Malek, die Freddie Mercury vertolkte in ‘Bohemian Rhapsody’, viel in de prijzen als beste acteur. Hij haalde het van Bradley Cooper (‘A Star Is Born’), Christian Bale (‘Vice’), Steve Coogan (‘Stan & Ollie’) en Viggo Mortensen (‘Green Book’) genomineerd.

In de categorie beste acteur in een bijrol was er ook een Belgische link. De Frans-Amerikaanse acteur Timothée Chalamet was genomineerd voor zijn rol in “Beautiful Boy”, de eerste Hollywoodfilm van de Belgische regisseur Felix Van Groeningen. Die award ging uiteindelijk naar Mahershala Ali, voor zijn rol in 'Green Book’.

Bij de vrouwen won Rachel Weisz (‘The Favourite’) in de categorie beste actrice in een bijrol. Zij nam het op tegen tegenspeelster Emma Stone (‘The Favourite’) en Amy Adams (Vice), Claire Foy (‘First Man’) en Margot Robbie (‘Mary, Queen of Scots’).

De Bafta’s, een organisatie van The British Academy of Film and Television Awards, behoren sinds 2001 tot de belangrijkste filmprijzen ter wereld en zijn een graadmeter voor de Oscars.

Een overzicht van de winnaars

Beste animatiefilm: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Beste productieontwerp: The Favourite

Beste kortfilm: 73 Cows

Beste geluid: Bohemian Rhapsody

Beste montage: Vice

Beste documentaire: Free Solo

Beste make-up & haarstijl: The Favourite

Beste vrouwelijke bijrol: Rachel Weisz in ‘The Favourite’

EE Rising Star Award (publieksprijs): Letitia Wright

Best bewerkte scenario: BlacKkKlansman - Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

Beste filmmuziek: A Star Is Born

Beste originele scenario: The Favourite

Beste mannelijke bijrol: Mahershala Ali in ‘Green Book’

Beste cinematografie: Roma

Beste visuele effecten: Black Panther

Beste niet-Engelstalige film: Roma

Beste regisseur: Alfonso Cuaron met ‘Roma’

Beste acteur: Rami Malek in ‘Bohemian Rhapsody’

Beste actrice: Olivia Colman in ‘The Favourite’