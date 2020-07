‘The Empire Strikes Back’ na decennia weer best bezochte film in Amerika Melissa Van Ostaeyen

13 juli 2020

08u43

Bron: ANP 0 Film ‘Star Wars: The Empire Strikes Back’ voert na 23 jaar weer de bioscooplijst aan in Amerika. Dankzij de drive-in-bioscopen, die in trek zijn sinds de coronacrisis, brengt de film uit 1980 dit weekeinde naar schatting zo’n 400.000 tot 500.000 dollar (circa 353.000 tot 441.000 euro) op.

Het vijfde ‘Star Wars’-deel, en het tweede dat werd gemaakt, was in 1980 met een opbrengst van 547 miljoen dollar (zo’n 483 miljoen euro) de film die wereldwijd het meeste geld in het laatje bracht. In 1997 trok de film opnieuw veel mensen naar de bioscoop dankzij een heruitgave.

Dankzij de coronacrisis doen al enkele weken veel oude films het opvallend goed. Zo domineerden eind vorige maand de films ‘Jurassic Park’ en ‘Jaws’ van regisseur Steven Spielberg na decennia weer de Amerikaanse bioscooplijsten.