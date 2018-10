'The Conjuring 3' is in de maak, onder leiding van nieuwe regisseur MVO

06 oktober 2018

13u34 19 Film Een nieuw vervolg op 'The Conjuring' is onderweg, al zal de nieuwste installatie van de franchise er waarschijnlijk iets anders uitzien. Er is namelijk een nieuwe regisseur op de set: Michael Chaves .

Chaves zal James Wan vervangen, die de eerste 2 films voor zijn rekening nam. De twee mannen werkten samen aan de horrorfilm 'The Curse Of La Llorona', wat Wan het idee gaf om Chaves aan te wijzen als zijn opvolger.

"Zijn talent om emoties op het scherm te brengen en zijn verstand van sfeer en angst, maakt hem de perfecte match voor 'The Conjuring'," aldus Wan.

"Ik was altijd al een grote fan van 'The Conjuring'-film," zegt Chaves daar zelf over. "Ik kan niet wachten om eraan mee te werken."

Het script zal opnieuw worden geschreven door David Leslie Johnson, die ook al 'The Conjuring 2' neerpende. En zoals altijd verhaalt de film over het onderzoek van Ed en Lorraine Warren, die vertolkt worden door Patrick Wilson en Vera Farmiga.

Het voorzetten van de franchise rond 'The Conjuring' is een logische stap na het succes van de spin-off 'The Nun', die voorlopig de populairste film uit heel de reeks is.