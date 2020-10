‘The Batman’ wordt 2 jaar uitgesteld vanwege coronacrisis MVO

07 oktober 2020

16u50 2 Film Alweer slecht nieuws voor filmfans, want ook Warner Bros. heeft beslist om hun grootste releases uit te stellen. Zo zullen we bijvoorbeeld nog twee jaar moeten wachten op ‘The Batman’, de superheldenfilm waarin Robert Pattinson in de huid van ‘s werelds bekendste vleermuis kruipt.

Normaal gezien zou hij dit jaar nog in de zalen spelen, maar ‘The Batman’ is nu verschoven naar maart 2022. Het is de zoveelste tegenslag voor de makers van de prent, gezien ze in januari de opnames moesten stilleggen door corona, en daarna in september alweer vertraging opliepen omdat Pattinson besmet raakte met het coronavirus.

Daarnaast is ook het langverwachte ‘Dune’, met Timothée Chalamet, uitgesteld naar oktober 2021. ‘Shazam! 2' wordt achteruit geduwd naar 2023 en de superheldenfilm ‘Black Adam’, met Dwayne Johnson in de hoofdrol, heeft voorlopig zelfs geen officiële releasedatum meer.