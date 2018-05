'Superman'-actrice Margot Kidder (69) overleden TDS

14 mei 2018

19u23

Bron: SKY NEWS 59 Film 'Superman'-actrice Margot Kidder is op 69-jarige leeftijd overleden. De actrice speelde Lois Lane in de eerste vier Superman-films. Het Franzen-Davis- uitvaartcentrum in Montana heeft haar overlijden bevestigd.

De actrice is zondag thuis overleden, in Livingstone in Montana. De doodsoorzaak is voorlopig onduidelijk, maar Kidder zou al enige tijd gekampt hebben hebben met psychische problemen. De actrice speelde Lois Lane in de eerste vier Superman-films, de eerste keer in 1978. In 2004 was ze als gast te zien in 'Smallville', een serie over Superman.

Zelfs na al die jaren bleef Margot onlosmakelijk verbonden met alles wat met Superman te maken had. Ze bleef ook acteren in andere films en series, in 2017 was ze nog te zien in ‘The Neighborhood’. Voor haar acteurscarrière vertrok ze in 1971 naar de VS. In 2005 werd ze Amerikaans staatsburger. In 2016 voerde ze campagne voor de Democratische Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. Kidder is doorheen haar leven drie keer getrouwd en gescheiden.