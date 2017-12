'Star Wars: The Last Jedi' wordt eerste 4D-film in Kinepolis MVO

12u30 2 Lucasfilm Star Wars: The Last Jedi Film 'Star Wars: The Last Jedi' wordt de eerste film die in 4D te zien zal zijn in de Kinepolis zalen, dat maakte de bioscoopketen vandaag bekend.

Vanaf woensdag 13 december zijn de 4DX-zalen in Kinepolis Brussel en Kinepolis Antwerpen geopend voor het grote publiek. De eerste film die bezoekers kunnen ervaren in 4DX is 'Star Wars: The Last Jedi', de jongste telg uit de Star Wars-saga die ook op 13 december uitkomt in de Belgische zalen.

In een 4D-bioscoopzaal krijgen bezoekers niet enkel de film te zien, maar is er ook sprake van speciale effecten. Bewegende stoelen en omgevingseffecten zoals wind, water, geur en licht, worden gesynchroniseerd met de actie op het scherm.

'Star Wars'-fans mogen zich dus verwachten aan rondvliegende kogels, mist en levensechte ritjes in een ruimteschip. May the force be with you.