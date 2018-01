'Star Wars: The Last Jedi' in top 10 box office allertijden MVO

'Star Wars: The Last Jedi' cast Film Een maand na de release kaapt 'Star Wars: The Last Jedi', net als zijn voorganger 'The Force Awakens', een plaatsje in de top tien van meest opbrengende films allertijden weg.

Met 1,264 miljard dollar of 1,030 miljard euro komt de prent dicht in de buurt van 'Frozen' (1.276 miljard dollar of 1.040 miljard euro). De film blijft alvast de meest opbrengende van het jaar 2017.

De recordbrekende resultaten van 'The Force Awakens' (1.863 miljard dollar of 1.518 miljard euro) zijn echter niet te evenaren. De film ging met plaats drie in de top tien aan de haal, en komt enkel nog na 'Avatar' en 'Titanic'.