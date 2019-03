‘Star Wars’-ster Oscar Isaac hint naar definitieve einde van het Skywalker-verhaal SD

13 maart 2019

11u11

Bron: IndieWire 0 Film Slecht nieuws voor de fans van ‘Star Wars’. Volgens acteur Oscar Isaac (40), die in de laatste drie films de rol van piloot Poe Dameron voor zijn rekening neemt, eindigt het verhaal definitief na de negende film, die in december uitkomt.

Het werd al langer gefluisterd in de wandelgangen, maar nu bevestigt ook acteur Oscar Isaac de geruchten: ‘Star Wars: Episode IX’, de negende film in de reeks, zal het einde inluiden van de saga rond de familie Skywalker. “Het is het einde van de hele Skywalker-sage", vertelt hij. Maar de fans zullen niet op hun honger blijven zitten. “Deze film wordt het hoogtepunt van het hele verhaal. Wat J.J. (Abrams, de regisseur, red.) gedaan heeft, en het hele team bij Lucasfilm, is ongelooflijk bevredigend. Ook voor ons was het extra bijzonder omdat je heel wat meer ontdekt over de verschillende personages.”

De opnames voor ‘Episode IX’, die nog geen officiële titel heeft, werden vorige maand afgerond. Nieuwe sterren Oscar Isaac, Daisy Ridley en John Boyega, kregen opnieuw het gezelschap van de originele acteur Mark Hamill (Luke Skywalker). Ook Carrie Fisher, die in 2016 overleed, zal opnieuw te zien zijn als prinses Leia. Daarvoor gebruikte regisseur J.J. Abrams onder andere ongebruikte beelden van de actrice uit ‘The Force Awakens’. Fishers broer Todd zei daar vorig jaar nog over: “Er zijn minutenlang beelden van haar. En dan heb ik het niet over verwijderde scènes, maar echt over ongebruikt, nieuw materiaal dat in de verhaallijn verweven kan worden. Het gaat eruitzien alsof het de bedoeling is. Alsof het gisteren is gemaakt. We mogen niet over de details praten, maar we zijn erg opgewonden met wat ze aan het doen zijn.” Voor Isaac was het erg emotioneel om de scènes met Fisher te draaien. “We hebben vaak aan haar gedacht”, vertelde hij. “Haar ziel zit in de film. Haar dochter, Billie Lourd, is langsgekomen en heeft een deel voor haar rekening genomen. Haar geest was bij ons en we missen haar.”