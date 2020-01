‘Star Wars: Rise of Skywalker’ brengt meer dan 1 miljard dollar op LV

15 januari 2020

21u09

Bron: ANP 0 Film De nieuwe ‘Star Wars’-film, ‘The Rise of Skywalker’, heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dollar opgeleverd. De film, die drie weken geleden in première ging, deed er wel langer over dan de twee vorige delen, meldt het vakblad Variety. Het is de zevende Disney-film die in 2019 uitkwam die de magische mijlpaal heeft gepasseerd.

In ‘The Rise of Skywalker’ probeert het verzet onder leiding van generaal Leia zich klaar te maken voor de laatste slag tegen de kwade First Order. De hoofdrollen worden gespeeld door Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega en Oscar Isaac. Ook actrice Carrie Fisher is in de film te zien, ondanks het feit dat zij voor de opnames overleed. Haar scènes bestaan vooral uit ongebruikt materiaal uit de vorige twee delen.

Dat de film de mijlpaal van 1 miljard dollar heeft gehaald, is mooi, maar de voorgangers deden dat opvallend sneller. Waar het voor ‘Rise of Skywalker’ zo’n 28 dagen duurde, was dat voor ‘The Force Awakens’ slechts 12 dagen, met daarna ‘The Last Jedi’ in 19 dagen.

Het moest een mooi sluitstuk voor een episch afscheid van de galaxy far far away. Maar wie op zoek gaat naar recensies van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ kan er niet omheen: de negende en voorlopig ook laatste film in de wereldberoemde franchise is allesbehalve de prent geworden die de harten van de critici verovert. Integendeel, de film krijgt er veelal genadeloos van langs in de Amerikaanse pers. Zo haalt de film op Rotten Tomatoes amper 58 procent. Ter vergelijking: ‘The Last Jedi’, de vorige prent uit de reeks, kreeg op datzelfde platform een score van 91 procent. Ondanks slechte kritieken wist de film dus toch veel bezoekers naar de zalen te trekken.