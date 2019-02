‘Star Wars’ in het echt: duelleren met lichtzwaarden officiële sport in Frankrijk SD

21 februari 2019

08u55

Bron: The Guardian 0 Film Frankrijk heeft duelleren met lightsabers, of lichtzwaarden, erkend als een officiële sport. De associatie met de ‘Star Wars’-films moet jonge mensen aanzetten om regelmatig te bewegen, zegt de Franse Schermfederatie.

Vechten met een lichtzwaard, het spreekt tot de verbeelding. De huidige replica’s die op de markt zijn, zien eruit als de zwaarden die de Jedi in ‘Star Wars’ gebruiken, en ze klinken ook hetzelfde. Het enige verschil: je kunt er niemand mee in stukken snijden. Serge Aubailly, secretaris-generaal van de Franse Schermfederatie, merkt dat heel wat jongeren geïntrigeerd zijn door de gevechten in ‘Star Wars’. “Films zoals ‘Zorro’ en ‘Robin Hood’ hebben altijd een grote impact gehad op onze federatie en zijn groei”, vertelt hij. “Lightsaber-films hebben dezelfde impact. Jonge mensen willen het eens proberen.”

De organisatie wilde maar al te graag aan die stijgende vraag tegemoet komen. “De jonge mensen van tegenwoordig hebben een belangrijk gezondheidsprobleem. Ze doen niet meer aan sport en bewegen enkel nog maar hun duimen”, zegt Aubailly. “Daarom proberen we om een brug te slaan tussen onze discipline en moderne technologieën, zodat deelnemen aan een sport natuurlijk aanvoelt.” Het duelleren met lichtzwaarden laten erkennen als officiële sport, was dus de logische volgende stap.

Regels

De Franse organisatoren moesten wel van nul beginnen, want echte regels voor de sport waren er nog niet. “We wilden dat het veilig zou zijn, we wilden dat er een scheidsrechter zou zijn, maar bovenal wilden we iets maken dat er visueel uitziet, zoals in de films, want dat is wat de mensen verwachten”, vertelt Michel Ortiz, die een nationaal lightsaber-toernooi organiseert. Deelnemers vechten in een cirkel die met tape op de grond is aangeduid. Een slag op het hoofd of op het lichaam is vijf punten waard, op de armen of benen drie punten en op de handen één punt. Wie als eerste vijftien punten behaalt, is de winnaar. Als er na drie minuten nog niemand vijftien punten heeft behaald, wint diegene met de meeste punten. Als beide spelers tien punten hebben, begint de ‘plotse dood’-fase. Wie dan als eerste het hoofd of het lichaam weet te raken, wint.