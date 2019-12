‘Star Wars’-fan lanceert opmerkelijke petitie: “Maak van baby Yoda een emoji” LV

16u21 6 Film Het internet krijgt maar geen genoeg van baby Yoda, het schattige personage uit de immens populaire Disney+-reeks ‘The Mandalorian’. Die groeide al snel uit tot een fenomeen en leverde talloze memes op. Een enthousiaste fan roept iPhone-maker Apple nu op om een emoji te maken van het figuurtje.

Travis Bramble wil dat Apple een emoji toevoegt van baby Yoda. Om de aandacht van het bedrijf te trekken, lanceerde hij een online petitie. “Baby Yoda stal onze harten, en nu wil ik dat hij onze toetsenborden steelt. Een vriendin deelt een foto van haar pasgeboren baby? Reageer met baby Yoda. Je bent ziek en je moeder stuurt een bericht met de vraag of je soep wilt? Reageer met baby Yoda,” schrijft de fan bij de petitie.

Heel wat mensen zijn het met Travis eens, want op enkele dagen tijd wist hij al bijna 18.000 van de 25.000 gevraagde handtekeningen te verzamelen. De kans dat Apple het verzoek in overweging zal nemen, lijkt echter klein. Het bedrijf lanceerde namelijk recent een streamingdienst, Apple TV+, en is dus een rechtstreekse concurrent van Disney+. Wie helemaal gewonnen is voor het idee, kan toch hier de petitie ondertekenen.